Демин обновил личный рекорд результативности в матче НБА

В матче с «Орландо Мэджик» 19-летний спортсмен набрал 26 очков, однако его команда потерпела поражение

Егор Демин (Фото: Elsa / Getty Images)

Российский разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Егор Демин обновил личный рекорд результативности в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Нетс» в выездной игре против «Орландо Мэджик» проиграл со счетом 98:118 (19:27, 21:29, 27:32, 31:30). Демин стал самым результативным игроком своей команды, набрав 26 очков. Он реализовал восемь из 12 бросков с игры, в том числе шесть трехочковых из десяти попыток, а также сделал четыре подбора и две передачи за 32 минуты на площадке. Всего неделей ранее, 30 января, он установил предыдущий рекорд в 25 очков в матче с «Ютой Джаз».

Российский игрок провел в этом сезоне 43 матча (36 в стартовом составе), набирая в среднем 10,5 очка, делая 3,1 подбора и 3,3 передачи за 24,7 минуты игры. Он был выбран «Бруклин Нетс» в первом раунде драфта под общим восьмым номером, что стало самым высоким выбором для российского баскетболиста за всю историю.

«Бруклин» проиграл третий матч подряд и с 13 победами в 50 встречах занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Орландо» с 26 победами находится на седьмой позиции.