Футбол Италия. Кубок Аталанта Ювентус 1 1,02 x 17 2 100 Футбол Испания. Кубок Бетис Атлетико 1 49 x 23 2 1,02 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ ЦСКА Динамо 1 2,3 x 3,4 2 3,05 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Краснодар Зенит 1 3,45 x 3,55 2 2,08 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1 1,57 x 4,7 2 4,9 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вулверхэмптон Челси 1 4,8 x 4,15 2 1,65 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Сандерленд 1 1,2 x 6,2 2 15 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,17 x 67 2 5 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Спорт⁠,
0

Демин обновил личный рекорд результативности в матче НБА

Егор Демин набрал 26 очков в матче НБА и обновил личный рекорд результативности
В матче с «Орландо Мэджик» 19-летний спортсмен набрал 26 очков, однако его команда потерпела поражение
Егор Демин
Егор Демин (Фото: Elsa / Getty Images)

Российский разыгрывающий защитник «Бруклин Нетс» Егор Демин обновил личный рекорд результативности в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Нетс» в выездной игре против «Орландо Мэджик» проиграл со счетом 98:118 (19:27, 21:29, 27:32, 31:30). Демин стал самым результативным игроком своей команды, набрав 26 очков. Он реализовал восемь из 12 бросков с игры, в том числе шесть трехочковых из десяти попыток, а также сделал четыре подбора и две передачи за 32 минуты на площадке. Всего неделей ранее, 30 января, он установил предыдущий рекорд в 25 очков в матче с «Ютой Джаз».

Российский игрок провел в этом сезоне 43 матча (36 в стартовом составе), набирая в среднем 10,5 очка, делая 3,1 подбора и 3,3 передачи за 24,7 минуты игры. Он был выбран «Бруклин Нетс» в первом раунде драфта под общим восьмым номером, что стало самым высоким выбором для российского баскетболиста за всю историю.

«Бруклин» проиграл третий матч подряд и с 13 победами в 50 встречах занимает 14-е место в турнирной таблице Восточной конференции. «Орландо» с 26 победами находится на седьмой позиции.

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Баскетбол НБА Егор Демин Бруклин Нетс
