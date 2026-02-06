 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Рекордсмен мира выразил сожаление из-за отсутствия Лысенко на турнирах

Сотомайор выразил сожаление, что Лысенко не выступает на международных стартах
Он также отметил, что российский спортсмен долгое время находится в числе сильнейших атлетов
Данил Лысенко
Данил Лысенко (Фото: Stephen Pond /Getty Images for IAAF)

Действующий рекордсмен мира по прыжкам в высоту кубинец Хавьер Сотомайор в беседе с ТАСС выразил сожаление, что россиянин Данил Лысенко не имеет возможности соревноваться с иностранными соперниками.

«Мне очень жаль Данила Лысенко, который на протяжении длительного времени не имеет возможности соревноваться с сильнейшими зарубежными соперниками. На протяжении нескольких лет его прыжки являются эталонными, а он постоянно находится в мировом топе», — сказал Сотомайор

Россияне с 2015 года не могли выступать на международных соревнованиях под своим флагом из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в связи с допинговым скандалом, которое впоследствии многократно продлевалось. Некоторым атлетам давали нейтральный статус.

В августе 2018 года World Athletics отстранила Лысенко, а затем дисквалифицировала на четыре года за три пропущенных допинг-теста. Расследование показало, что медицинские справки, оправдывавшие пропуски, были подделаны и к фальсификации причастно руководство ВФЛА. Дисквалификация спортсмена завершилась 3 августа 2022 года.

В марте 2023 года совет World Athletics восстановил ВФЛА в правах после отстранения, но российские спортсмены все еще не могут выступать на международных соревнованиях из-за конфликта на Украине.

28-летний Лысенко является чемпионом мира по прыжкам в помещении (2018), серебряным призером чемпионата мира (2017) и многократным чемпионом России. Его личные рекорды составляют 2,4 м на открытом воздухе и 2,38 м в помещении. В 2025 году он показал лучший результат сезона в мире — 2,35 м.

Екатерина Халимовская
прыжки в высоту
