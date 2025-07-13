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Спорт ,  
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Скандальный российский прыгун в высоту показал лучший результат в мире

Скандальный российский прыгун в высоту Лысенко показал лучший результат в мире
Данил Лысенко достиг отметки 2,35 м. Он превзошел результат украинца Олега Дорощука и представителя Южной Кореи Ву Сан Хека, которые ранее в этом сезоне взяли высоту 2,34 м
Фото: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС
Фото: Сергей Елагин/Бизнес Online/ТАСС

Российский прыгун в высоту Данил Лысенко показал лучший результат сезона в мире и занял первое место на Кубке сильнейших спортсменов в Бресте (Белоруссия).

Лысенко прыгнул на 2,35 м. Вторым на соревнованиях стал россиянин Матвей Тычинкин (2,28 м), а третьим — белорус Ярослав Климов (2,24).

Лысенко превзошел результат украинца Олега Дорощука и представителя Южной Кореи Ву Сан Хека, которые ранее в этом сезоне взяли высоту 2,34 м. Для участия в чемпионате мира нужно прыгнуть на 2,32 м.

World Athletics разрешила иностранцам участвовать в турнирах в России
Спорт
Фото:rusathletics.info

Россияне с 2015 года не могли выступать на международных стартах под своим флагом из-за отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) в связи с допинговым скандалом, которое впоследствии многократно продлевалось. Некоторым атлетам давали нейтральный статус.

В 2018 году Лысенко был дисквалифицирован World Athletics за пропуск допинг-тестов. Позднее он попытался оправдаться с помощью поддельных медицинских справок. Расследование выявило, что к подделке документов было причастно руководство ВФЛА. В результате этих событий World Athletics ввела более чем годовой запрет на участие российских спортсменов в международных соревнованиях. В итоге из-за дела Лысенко World Athletics более чем на год запретила российским спортсменам участвовать в международных соревнованиях.

В 2022 году Лысенко вернулся к соревнованиям. Он говорил, что продал квартиру, купленную на заработанные ранее призовые, чтобы возобновить карьеру.

В марте 2023 года совет World Athletics восстановил ВФЛА в правах после семилетнего отстранения, но российские спортсмены все еще не могут выступать на международных соревнованиях из-за конфликта на Украине.

Международный олимпийский комитет (МОК) еще в марте 2023 года рекомендовал допустить российских и белорусских спортсменов на международные соревнования под нейтральным флагом с некоторыми исключениями. Но World Athletics не стала следовать рекомендациям МОК.

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Теги
Полина Мельникова, Альвина Цаканян
легкая атлетика прыжки в высоту ВФЛА World Athletics
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World Athletics разрешила иностранцам участвовать в турнирах в России
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