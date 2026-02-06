Российский флаг вывесили на трибунах во время матча женских сборных на ОИ
Зрители вывесили на трибунах российский флаг во время олимпийского матча женских хоккейных сборных США и Чехии в Италии. Об этом сообщает Sport.cz.
Инцидент произошел 5 февраля. Флаг заметила третий вратарь сборной Чехии Юли Пейшова в третьем периоде матча возле скамейки запасных и сообщила об этом руководству своей сборной.
Генеральный менеджер сборной Чехии Тереза Садилова назвала произошедшее «ненужной провокацией». «Мы позвонили в Международную федерацию хоккея (IIHF) и попросили его убрать. Они отреагировали быстро, — заявила она. — Я была очень счастлива, что менеджер турнира, даже если это хрупкая блондинка, отреагировала, она пошла туда и сняла его».
Сборная США обыграла команду Чехии со счетом 5:1 (1:0, 3:1, 1:0) в первом матче группы A на Олимпийских играх.
Согласно действующим санкциям Международного олимпийского комитета (МОК), российская государственная символика, включая флаги, запрещена на Олимпийских играх.
Российские команды по хоккею и другим командным видам спорта не примут участие в Олимпийских играх. Торжественная церемония открытия Олимпиады пройдет сегодня, 6 февраля, а состязания будут длиться до 22 февраля.
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану
Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика
Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.
Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат
Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»
Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ