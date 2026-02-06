 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Италия. Кубок Аталанта Ювентус 1 1,02 x 17 2 100 Футбол Испания. Кубок Бетис Атлетико 1 49 x 23 2 1,02 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ ЦСКА Динамо 1 2,3 x 3,4 2 3,05 Футбол Зимний кубок РПЛ. ОАЭ Краснодар Зенит 1 3,45 x 3,55 2 2,08 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Тоттенхэм 1 1,57 x 4,7 2 4,9 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вулверхэмптон Челси 1 4,8 x 4,15 2 1,65 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Сандерленд 1 1,2 x 6,2 2 15 Единоборства MMA. ACA 200. Москва. Титульный бой. Средний вес. 5 раундов Магомедрасул Гасанов Альберт Туменов 1 1,17 x 67 2 5 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Международные Марио Барриос Райан Гарсия 1 2,85 x 20 2 1,47
Олимпиада-2026⁠,
0

Российский флаг вывесили на трибунах во время матча женских сборных на ОИ

Российский флаг появился на трибунах хоккейного матча Чехия — США на ОИ
Сюжет
Олимпиада-2026
Чешская делегация потребовала убрать флаг, и организаторы его сняли. Российская символика запрещена на Играх из-за санкций МОК
Фото: CARL SANDIN / Bildbyran Photo Agency / Profimedia.cz
Фото: CARL SANDIN / Bildbyran Photo Agency / Profimedia.cz

Зрители вывесили на трибунах российский флаг во время олимпийского матча женских хоккейных сборных США и Чехии в Италии. Об этом сообщает Sport.cz.

Инцидент произошел 5 февраля. Флаг заметила третий вратарь сборной Чехии Юли Пейшова в третьем периоде матча возле скамейки запасных и сообщила об этом руководству своей сборной.

Генеральный менеджер сборной Чехии Тереза Садилова назвала произошедшее «ненужной провокацией». «Мы позвонили в Международную федерацию хоккея (IIHF) и попросили его убрать. Они отреагировали быстро, — заявила она. — Я была очень счастлива, что менеджер турнира, даже если это хрупкая блондинка, отреагировала, она пошла туда и сняла его».

Сборная США обыграла команду Чехии со счетом 5:1 (1:0, 3:1, 1:0) в первом матче группы A на Олимпийских играх.

Согласно действующим санкциям Международного олимпийского комитета (МОК), российская государственная символика, включая флаги, запрещена на Олимпийских играх.

Российские команды по хоккею и другим командным видам спорта не примут участие в Олимпийских играх. Торжественная церемония открытия Олимпиады пройдет сегодня, 6 февраля, а состязания будут длиться до 22 февраля.

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Лавров заявил, что Россия «не навязывается в помощники» по Ирану

Как Россия и США могут развернуть свои силы после ДСНВ. Инфографика

Прибыль хакеров от одной атаки в 2025 году выросла на треть — до $193 тыс.

Посол Израиля сообщил о скором запуске прямых рейсов в Эйлат

Ведущий юрист Goldman Sachs обсуждала с Эпштейном «обмен на русских»

Экс-замгоссекретаря предупредила о риске для США из-за истечения ДСНВ

Авторы
Теги
Екатерина Халимовская
Хоккей российский флаг Олимпиада-2026
Материалы по теме
Кто из россиян выступит на Олимпийских играх 2026 года
Спорт
Синнер поработал контролером в поезде перед Олимпиадой в Италии
Спорт
Обрусевшие США и прощание легенды. Что важно знать об Олимпиаде-2026
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 февраля
EUR ЦБ: 90,29 (-0,83) Инвестиции, 05 фев, 17:26 Курс доллара на 6 февраля
USD ЦБ: 76,55 (-0,36) Инвестиции, 05 фев, 17:26
Corriere рассказала о кортеже Вэнса из 45 машин и 300 охранниках в Италии Политика, 11:37
В мэрии Белгорода сообщили об остановках лифтов после атаки ВСУ Политика, 11:35
Прокуратура Москвы взяла на контроль дело о покушении на генерала Политика, 11:32
«Синара» предрекла повторение кейса «Самолета» у других компаний на рынке Инвестиции, 11:28
Задержанный в аэропорту в Москве комик Сабуров. Видео Общество, 11:28
Роттердамский фестиваль-2026: вариации на тему Африки Стиль, 11:27
«Дом.РФ» спрогнозировал замедление выдачи ипотеки после рекорда Недвижимость, 11:26
Почему цели есть, а результатов нет
Событие для руководителей
Зарегистрироваться
Чем известен депутат Дорошенко, детей которого арестовали в Сочи 11:24
Что такое IPO и зачем компании выходить на Московскую биржу #всенабиржу!, 11:23
В Домодедово и Жуковском ввели ограничения на взлет и посадку Политика, 11:23
Как ставить SMART-цели, чтобы достичь желаемого Образование, 11:22
Демин обновил личный рекорд результативности в матче НБА Спорт, 11:22
Рекордсмен мира выразил сожаление из-за отсутствия Лысенко на турнирах Спорт, 11:18
Задержание жителя Хабаровского края сотрудниками ФСБ за шпионаж. Видео Политика, 11:17