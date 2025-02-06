«Спартак» вел 2:0, но проиграл «Торпедо» в третий раз подряд
Московский «Спартак» уступил «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ, проиграв нижегородцам три из четырех встреч в этом сезоне.
Игра в Нижнем Новгороде завершилась в серии буллитов со счетом 3:2.
У «Торпедо» отличились Кирилл Воронин (39-я минута), Никита Тертышный (52), победный бросок в серии буллитов на счету Дмитрия Кагарлицкого, который провел 800-й матч в КХЛ.
У «Спартака» забивали Дмитрий Вишневский (29) и Павел Порядин (35).
«Красно-белые» потерпели третье поражение в пяти последних матчах и занимают четвертое место в Западной конференции.
У команды Игоря Ларионова восьмая строчка.
Результаты других игр:
«Ак Барс» — «Автомобилист» — 4:1;
«Витязь» — СКА — 2:4;
«Куньлунь» — «Динамо» (Москва) — 1:4;
ЦСКА — «Северсталь» — 3:4.
На Украину доставили первые французские истребители Mirage 2000
МВД предупредило о краже аккаунтов в Telegram через Wi-Fi в Шереметьево
Меркель призвала не допустить победы России на Украине
Новым главой «Роскосмоса» назначен 39-летний Дмитрий Баканов
FT: Фридман и Авен продали доли в Альфа-банке и «АльфаСтраховании»
Раскрыто количество ДТП с участием беспилотных автомобилей в России
РБК запускает винный салон. Расписание
В Эфиопии заявили о планах начать производство электромобилей Lada
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Генпрокуратура потребовала национализировать связанную с Невзлиным компанию
Овечкин забил за 0,1 секунды до сирены и сократил отставание от рекорда. Видео
У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин