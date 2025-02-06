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«Спартак» вел 2:0, но проиграл «Торпедо» в третий раз подряд

«Спартак» в третий раз подряд проиграл «Торпедо» в КХЛ
«Торпедо» победило «Спартак» со счетом 3:2. Победный бросок в серии буллитов на счету Дмитрий Кагарлицкого, который провел 800 матчей в КХЛ
Дмитрий Кагарлицкий
Дмитрий Кагарлицкий (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Московский «Спартак» уступил «Торпедо» в матче регулярного чемпионата КХЛ, проиграв нижегородцам три из четырех встреч в этом сезоне.

Игра в Нижнем Новгороде завершилась в серии буллитов со счетом 3:2.

У «Торпедо» отличились Кирилл Воронин (39-я минута), Никита Тертышный (52), победный бросок в серии буллитов на счету Дмитрия Кагарлицкого, который провел 800-й матч в КХЛ.

У «Спартака» забивали Дмитрий Вишневский (29) и Павел Порядин (35).

«Красно-белые» потерпели третье поражение в пяти последних матчах и занимают четвертое место в Западной конференции.

У команды Игоря Ларионова восьмая строчка.

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Результаты других игр:

«Ак Барс» — «Автомобилист» — 4:1;

«Витязь» — СКА — 2:4;

«Куньлунь» — «Динамо» (Москва) — 1:4;

ЦСКА — «Северсталь» — 3:4.

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Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Спартак ХК Торпедо Нижний Новгород
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