В анонсе Олимпиады на сайте IIHF заявили, что сборной России там не будет
Сборной России, как и команд Австрии, Норвегии и Словении, не будет на хоккейном турнире Олимпиады в Италии, говорится в статье канадского журналиста и писателя Эндрю Подникса о предстоящих Играх на официальном сайте Международной федерации хоккея (IIHF).
Олимпиада в Милане и Кортина-д'Ампеццо начнется через год. В Италии впервые с Игр-2014 выступят хоккеисты из НХЛ. Подникс отмечает, что по сравнению с Олимпиадой в Сочи составы мужских команд будут отличаться «как день и ночь».
«Для начала, четырех игравших в Сочи сборных даже не будет в Милане: Австрии, Норвегии, России и Словении», — говорится в статье.
IIHF 4 февраля продлила отстранение сборной России, но по участию в Олимпиаде решения принято не было. По словам спецпредставителя ФХР Павла Буре, вопрос участия россиян будет решать МОК, у которого 20 марта сменится руководитель.
На Играх-2018 отечественные хоккеисты выступали как «олимпийские спортсмены из России» (и выиграли золото), а в 2022-м в Пекине — как команда Олимпийского комитета России (взяли серебро).
РБК направил запрос в пресс-службу IIHF.
Обсудить новость можно в нашем телеграм-канале «РБК Спорт».
На Украину доставили первые французские истребители Mirage 2000
МВД предупредило о краже аккаунтов в Telegram через Wi-Fi в Шереметьево
Меркель призвала не допустить победы России на Украине
Новым главой «Роскосмоса» назначен 39-летний Дмитрий Баканов
FT: Фридман и Авен продали доли в Альфа-банке и «АльфаСтраховании»
Раскрыто количество ДТП с участием беспилотных автомобилей в России
РБК запускает винный салон. Расписание
В Эфиопии заявили о планах начать производство электромобилей Lada
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Генпрокуратура потребовала национализировать связанную с Невзлиным компанию
Овечкин забил за 0,1 секунды до сирены и сократил отставание от рекорда. Видео
У дилеров скопилось свыше 300 тыс. нераспроданных китайских машин