В анонсе Олимпиады-2026 на сайте IIHF заявили, что сборной России там не будет

В анонсе Олимпиады на сайте IIHF заявили, что сборной России там не будет

Канадский журналист в обзоре предстоящего хоккейного турнира Олимпиады на сайте IIHF указал, что России и еще трех сборных там не будет. IIHF по поводу допуска россиян на Игры решения еще не принимала, это сделает МОК позднее

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Сборной России, как и команд Австрии, Норвегии и Словении, не будет на хоккейном турнире Олимпиады в Италии, говорится в статье канадского журналиста и писателя Эндрю Подникса о предстоящих Играх на официальном сайте Международной федерации хоккея (IIHF).

Олимпиада в Милане и Кортина-д'Ампеццо начнется через год. В Италии впервые с Игр-2014 выступят хоккеисты из НХЛ. Подникс отмечает, что по сравнению с Олимпиадой в Сочи составы мужских команд будут отличаться «как день и ночь».

«Для начала, четырех игравших в Сочи сборных даже не будет в Милане: Австрии, Норвегии, России и Словении», — говорится в статье.

IIHF 4 февраля продлила отстранение сборной России, но по участию в Олимпиаде решения принято не было. По словам спецпредставителя ФХР Павла Буре, вопрос участия россиян будет решать МОК, у которого 20 марта сменится руководитель.

На Играх-2018 отечественные хоккеисты выступали как «олимпийские спортсмены из России» (и выиграли золото), а в 2022-м в Пекине — как команда Олимпийского комитета России (взяли серебро).

РБК направил запрос в пресс-службу IIHF.