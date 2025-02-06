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«Адмирал» в пятый раз подряд победил «Амур» в КХЛ

«Адмирал» в пятый раз в сезоне победил «Амур» в КХЛ
Матч во Владивостоке завершился со счетом 2:1. Победную шайбу в овертайме забросил Степан Старков, который не забивал на протяжении 14 игр
Фото: Официальный сайт ХК «‎Адмирал»
Фото: Официальный сайт ХК «‎Адмирал»

Владивостокский «Адмирал» обыграл хабаровский «Амур» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, одержав пятую победу подряд в «дальневосточном дерби».

Матч завершился в овертайме со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0).

У «Адмирала» шайбы забросили Шэйн Принс (38-я минута) и Степан Старков (61), который отличился впервые за 15 игр. У хабаровчан забил Александр Гальченюк (55).

«Адмирал» занимает седьмое место в Восточной конференции, «Амур» — 11-е.

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Теги
Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Адмирал ХК Амур
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