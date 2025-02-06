«Адмирал» в пятый раз подряд победил «Амур» в КХЛ
Владивостокский «Адмирал» обыграл хабаровский «Амур» в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ, одержав пятую победу подряд в «дальневосточном дерби».
Матч завершился в овертайме со счетом 2:1 (0:0, 1:0, 0:1, 1:0).
У «Адмирала» шайбы забросили Шэйн Принс (38-я минута) и Степан Старков (61), который отличился впервые за 15 игр. У хабаровчан забил Александр Гальченюк (55).
«Адмирал» занимает седьмое место в Восточной конференции, «Амур» — 11-е.
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