Федорищев поговорил с главой РПЛ о коррупции в российском футболе

По словам собеседников «РБК Спорт» Федорищев активно расспрашивал главу РПЛ Алаева о возможной коррупции в российском футболе, в частности, в судействе и агентском бизнесе

Вячеслав Федорищев (Фото: Roman Naumov / Global look press)

Глава Самарской области впервые встретился с главой Российской премьер-лиги (РПЛ) Александром Алаевым, рассказали «РБК Спорт» источники, знакомые с ситуацией. В пресс-службе Федорищева факт встречи подтвердили, но раскрыть содержание отказались. Встреча произошла на прошлой неделе, но об этом ничего не сообщалось.

По словам собеседников «РБК Спорт» Федорищев активно расспрашивал Алаева о возможной коррупции в российском футболе, в частности, в судействе и агентском бизнесе. Алаев ответил, что не располагает фактами о коррупционной схеме.

«РБК Спорт» обратился за комментариями в РПЛ.

В январе по заявлению Федорищева о коррупции в судейском корпусе российского футбола было возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Максимальное наказание по этой статье предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет.

В конце ноября Федорищев на заседании комиссии Госсовета заявил, что самарские «Крылья Советов» задолжали 36 млн руб. «преступникам, которые занимаются коррупцией в судейском корпусе российского футбола». По словам губернатора, этот рынок составляет примерно 500 млн руб. и может затрагивать порядка десяти команд высшего дивизиона.

МВД начало доследственную проверку после заявления Федорищева. Источник РБК рассказывал, что она проводится по нескольким статьям. По данным телеграм-канала Baza, в их число входила ст. 184 УК (оказание противоправного влияния на результат официального спортивного соревнования или зрелищного коммерческого конкурса).

После заявлений Федорищева клубы РПЛ направили ему коллективное письмо с требованием предоставить доказательства его заявлений о якобы существующих коррупционных схемах в профессиональном футболе. Руководство РПЛ подчеркнуло, что подобные обвинения без доказательств наносят непоправимый вред репутации лиги, клубов и их болельщиков. Лига выразила готовность участвовать в расследовании, направить обращения в Российский футбольный союз (РФС) и правоохранительные органы, а также потребовала от губернатора предоставить конкретные факты.

Федорищев в ответ заявил, что разочарован реакцией лиги, а факты коррупции в российском футболе он передал в правоохранительные органы. «Увидел заявление РПЛ. Все команды собрались, обсудили, приняли резолюцию о том, что все хорошо. И просили меня передать факты по поводу моего заявления. Факты я передал в правоохранительные органы. В рамках следствия не могу их озвучивать», — сказал Федорищев.

Алаев в декабре говорил, что считает, что некоторые люди в окружении Федорищева пытаются очернить репутацию РПЛ. «Произошла дискоммуникация. Мне кажется, что некоторые люди пытаются пользоваться ситуацией, подкладывают слова губернатору о том, что РПЛ — империя зла. Уверен, что мы сядем, обсудим, разберем ситуацию», — заключил Алаев.

Алаев отмечал, что лучше «они с Федорищевым встретятся, чем с прессой». «Сейчас закончится первая часть, попрошу связи с губернатором, надеюсь, получится», — добавил глава РПЛ.

Глава РФС Александр Дюков говорил, что организация получила информацию о возможной коррупции в судействе еще в октябре, сейчас ведется проверка.