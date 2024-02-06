Хет-трик канадца Уила принес «Динамо» победу над «Автомобилистом» в КХЛ
Московское «Динамо» обыграло екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей хет-трик сделал Джордан Уил (3-я, 38-я и 54-я минуты), также шайбы забросили Егор Римашевский (18) и Андрей Миронов (60). У проигравших отличились Брукс Мэйсек (25, 39) и Стефан Да Коста (58).
Лучший бомбардир КХЛ нынешнего сезона Никита Гусев сделал две голевые передачи и установил новый бомбардирский рекорд «Динамо» за один сезон (78 очков), обойдя по этому показателю Вадима Шипачева (77, сезон 2021/22).
«Динамо» занимает третье место в Западной конференции, набрав 82 очка в 60 матчах. «Автомобилист» расположился на четвертой строчке на Востоке с 73 очками в 62 встречах.
В следующем матче «Динамо» 11 февраля в гостях сыграет с магнитогорским «Металлургом», «Автомобилист» 13 февраля снова встретится с «бело-голубыми», но на этот раз дома.
Другие результаты дня:
«Барыс» (Астана) — «Амур» (Хабаровск) — 0:2;
«Металлург» (Магнитогорск) — «Адмирал» (Владивосток) — 5:1;
«Салават Юлаев» (Уфа) — ЦСКА (Москва) — 2:0;
«Витязь» (Московская область) — Сочи — 3:4;
«Динамо» (Минск) — «Северсталь» (Череповец) — 2:4;
«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Трактор» (Челябинск) — 3:1.
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