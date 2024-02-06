 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Спорт ,  
0 

Хет-трик канадца Уила принес «Динамо» победу над «Автомобилистом» в КХЛ

Хет-трик Уила принес «Динамо» победу над «Автомобилистом», Гусев побил Шипачева
Встреча завершилась со счетом 5:3. Никита Гусев сделал две голевые передачи и побил рекорд «Динамо» по очкам за один сезон, который ранее принадлежал Вадиму Шипачеву (77 очков)
Никита Гусев
Никита Гусев (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Московское «Динамо» обыграло екатеринбургский «Автомобилист» со счетом 5:3 в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей хет-трик сделал Джордан Уил (3-я, 38-я и 54-я минуты), также шайбы забросили Егор Римашевский (18) и Андрей Миронов (60). У проигравших отличились Брукс Мэйсек (25, 39) и Стефан Да Коста (58).

Американец побил рекорд результативности КХЛ среди иностранных хоккеистов
Спорт
Рид Буше

Лучший бомбардир КХЛ нынешнего сезона Никита Гусев сделал две голевые передачи и установил новый бомбардирский рекорд «Динамо» за один сезон (78 очков), обойдя по этому показателю Вадима Шипачева (77, сезон 2021/22).

«Динамо» занимает третье место в Западной конференции, набрав 82 очка в 60 матчах. «Автомобилист» расположился на четвертой строчке на Востоке с 73 очками в 62 встречах.

В следующем матче «Динамо» 11 февраля в гостях сыграет с магнитогорским «Металлургом», «Автомобилист» 13 февраля снова встретится с «бело-голубыми», но на этот раз дома.

Другие результаты дня:

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

«Барыс» (Астана) — «Амур» (Хабаровск) — 0:2;

«Металлург» (Магнитогорск) — «Адмирал» (Владивосток) — 5:1;

«Салават Юлаев» (Уфа) — ЦСКА (Москва) — 2:0;

«Витязь» (Московская область) — Сочи — 3:4;

«Динамо» (Минск) — «Северсталь» (Череповец) — 2:4;

«Торпедо» (Нижний Новгород) — «Трактор» (Челябинск) — 3:1.

РБК в Telegram

На связи с проверенными новостями

Что известно о покупателях «Яндекса». Подробности

«У них есть последний шанс». Глава Emirates раскритиковал Boeing за качество самолетов

В какие страны россияне чаще всего выезжали в 2023 году. Инфографика

Спрос на золото на высоком уровне. Сколько слитков купили россияне в 2023 году

Российский космонавт побил мировой рекорд по пребыванию на орбите. Видео

Кологривый сыграет главную роль в комедии по знаменитому советскому мультфильму

По каким критериям молодые покупатели выбирают квартиры. Исследование

В России подешевел один из самых популярных кроссоверов. Новые цены

Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ ХК Динамо Москва ХК Автомобилист
Материалы по теме
СКА и «Авангард» забросили друг другу 14 шайб в матче КХЛ
Спорт
Заседание по апелляции клуба КХЛ на четыре «технаря» перенесли
Спорт
В КХЛ установили рекорд по количеству хет-триков за сезон
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 7 февраля
EUR ЦБ: 97,44 (-0,78) Инвестиции, 16:39 Курс доллара на 7 февраля
USD ЦБ: 90,68 (-0,56) Инвестиции, 16:39
В МИДе объяснили причину вызова посла Израиля в Москве Политика, 23:17
Пространство выбора: как найти квартиру для себя или инвестиций РБК и ПИК, 22:57
Ушедший в отставку президент Чили погиб при крушении вертолета Политика, 22:52
ГБР сообщило о завершении следствия по «угольному делу» Порошенко Политика, 22:50
Производитель Bayraktar начал строительство завода дронов под Киевом Экономика, 22:44
Эксперты заявили, что на спасение косаток у Курил остались считаные дни Общество, 22:27
«Укринформ» подтвердил причастность СБУ к убийству Татарского и Кивы Политика, 22:25
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Лидера кенийской секты «Хорошие новости» обвинили в убийстве 191 ребенка Общество, 22:07
Такер Карлсон подтвердил, что намерен взять интервью у Владимира Путина Политика, 21:58
Хет-трик канадца Уила принес «Динамо» победу над «Автомобилистом» в КХЛ Спорт, 21:53
Ученые оценили готовность искусственного интеллекта к ядерной войне Технологии и медиа, 21:51
В кампусе МИРЭА из-за кори перешли на дистанционное обучение Общество, 21:45
Эквадор объяснил Россельхознадзору ситуацию с мухой в бананах Общество, 21:37
Клуб Марко Николича победил «Кайрат» в матче Зимнего кубка РПЛ Спорт, 21:25