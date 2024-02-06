Овечкин высказался о своей низкой результативности: все зависит только от меня

Овечкин высказался о своей низкой результативности в нынешнем сезоне НХЛ

Российский форвард «Вашингтона» заявил, что ему нужно играть лучше, чтобы реализовывать свои моменты, и тогда придет уверенность

Александр Овечкин (Фото: Ron Chenoy / USA TODAY Sports / Reuters)

Российский форвард клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин заявил, что ему остается только работать на собой, чтобы исправить низкую результативность в нынешнем сезоне.

«Очевидно, что все зависит только от меня. Мне нужно будет играть лучше, чтобы броски попадали в цель. Иногда у тебя нет 100-процентных моментов, но нужно все равно их использовать. И тогда, когда забиваешь первый гол, чувствуешь себя намного более комфортно и увереннее», — цитирует Овечкина сайт НХЛ.

Всего в нынешнем сезоне НХЛ на счету 38-летнего Овечкина 31 (9+22) очко в 44 матчах.

На счету Овечкина 151 бросок в этом сезоне, но реализация (6%) является худшей для россиянина за всю карьеру в НХЛ. В прошлом сезоне Овечкин реализовал 14,3% бросков, забросив 42 шайбы.

«Вашингтон» занимают 12-е место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 51 очко после 47 матчей. Команда пока находится вне зоны плей-офф.