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Во Франции начали расследование в отношении главы оргкомитета Олимпиады

Во Франции начали расследование в отношении главы оргкомитета ОИ-2024 Эстанге
Расследование касается чрезмерно высокой зарплаты Тони Эстанге на этом посту. Он получает €270 тыс. в год до вычета налогов
Тони Эстанге
Тони Эстанге (Фото: Aurelien Meunier / Getty Images)

Национальная финансовая прокуратура Франции начала расследование в отношении главы оргкомитета Олимпиады 2024 года в Париже (COJOP) Тони Эстанге. Об этом сообщает агентство AFP.

Расследование касается чрезмерно высокой зарплаты Эстанге, которую он получает на своем посту, — €270 тыс. в год до вычета налогов. Дело в том, что в соответствии с правовым статусом этой ассоциации, который регулируется законом от 1901 года, зарплата главы организации ограничена значительно меньшей суммой.

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Фото:Sarah Meyssonnier / Reuters

Расследование было начато на прошлой неделе. В COJOP заявили, что «потрясены» начатым расследованием в отношении Эстанге.

Эстанге 45 лет. Он является трехкратным олимпийским чемпионом (2000, 2004, 2012), пятикратным чемпионом мира в гребном слаломе. Также француз с 2013 года является членом Международного олимпийского комитета (МОК).

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Иван Витченко Иван Витченко
Олимпиада-2024 Франция коррупция
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