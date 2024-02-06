Во Франции начали расследование в отношении главы оргкомитета Олимпиады

Расследование касается чрезмерно высокой зарплаты Тони Эстанге на этом посту. Он получает €270 тыс. в год до вычета налогов

Тони Эстанге (Фото: Aurelien Meunier / Getty Images)

Национальная финансовая прокуратура Франции начала расследование в отношении главы оргкомитета Олимпиады 2024 года в Париже (COJOP) Тони Эстанге. Об этом сообщает агентство AFP.

Расследование касается чрезмерно высокой зарплаты Эстанге, которую он получает на своем посту, — €270 тыс. в год до вычета налогов. Дело в том, что в соответствии с правовым статусом этой ассоциации, который регулируется законом от 1901 года, зарплата главы организации ограничена значительно меньшей суммой.

Расследование было начато на прошлой неделе. В COJOP заявили, что «потрясены» начатым расследованием в отношении Эстанге.

Эстанге 45 лет. Он является трехкратным олимпийским чемпионом (2000, 2004, 2012), пятикратным чемпионом мира в гребном слаломе. Также француз с 2013 года является членом Международного олимпийского комитета (МОК).