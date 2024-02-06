Пожилой болельщик умер на стадионе в Казани после домашнего поражения «Ак Барса»

Болельщик умер на стадионе в Казани после домашнего поражения «Ак Барса»

Пенсионеру стало плохо, когда он покидал арену после матча «Ак Барса» против «Сибири». 84-летний мужчина скончался до приезда скорой помощи

Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press

Пожилой болельщик скончался в Казани после посещения матча регулярного чемпионата КХЛ между местным «Ак Барсом» и новосибирской «Сибирью». Об этом Kazanfirst сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.

Встреча состоялась 5 февраля и завершилась поражением «Ак Барса» со счетом 1:4.

84-летний мужчина покидал трибуну «Татнефть Арены» после матча, когда у него стало плохо с сердцем. Пенсионеру вызвали скорую, но он скончался до приезда медиков.

«Ак Барс» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 72 очка в 59 матчах. В следующей встрече казанцы 8 февраля примут челябинский «Трактор».