Болельщик умер на стадионе в Казани после домашнего поражения «Ак Барса»
Пожилой болельщик скончался в Казани после посещения матча регулярного чемпионата КХЛ между местным «Ак Барсом» и новосибирской «Сибирью». Об этом Kazanfirst сообщили в пресс-службе Минздрава Татарстана.
Встреча состоялась 5 февраля и завершилась поражением «Ак Барса» со счетом 1:4.
84-летний мужчина покидал трибуну «Татнефть Арены» после матча, когда у него стало плохо с сердцем. Пенсионеру вызвали скорую, но он скончался до приезда медиков.
«Ак Барс» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 72 очка в 59 матчах. В следующей встрече казанцы 8 февраля примут челябинский «Трактор».
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