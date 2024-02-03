«Ак Барс» прервал пятиматчевую победную серию «Трактора» в КХЛ

Встреча завершилась со счетом 4:1. Дубль сделал Александр Радулов

Игроки «Ак Барса» (Фото: Daniel Felipe Kutepov / Global Look Press)

Казанский «Ак Барс» обыграл челябинский «Трактор» со счетом 4:1 в гостевом матче регулярного чемпионата КХЛ.

В составе победителей шайбы забросили Никита Дыняк (7-я минута), Александр Радулов (22, 60) и Семен Кошелев (36). У проигравших отличился Сергей Калинин (28).

Казанцы прервали пятиматчевую победную серию «Трактора».

Ранее «Трактор» и «Ак Барс» обменялись победами в нынешнем сезоне (3:5, 2:1).

«Ак Барс» поднялся на четвертое место в турнирной таблице Восточной конференции, набрав 72 очка в 58 матчах. «Трактор» опустился на пятую строчку с 72 очками в 59 встречах.

В следующем матче «Ак Барс» 5 февраля примет новосибирскую «Сибирь». «Трактор» днем позже в гостях сыграет с нижегородским «Торпедо».