Самюэлю Это'о не дали уйти с поста президента Федерации футбола Камеруна
Президент Федерации футбола Камеруна (FECAFOOT), бывший футболист «Барселоны» Самюэль Это'о подал в отставку со своего поста, но ее не приняли. Об этом сообщается в соцсети Х федерации.
Исполнительный комитет FECAFOOT обсуждал результаты национальной команды на Кубке Африки, где Камерун вылетел в 1/8 финала. 42-летний Это'о в начале заседания подал заявление об отставке, но члены исполкома единогласно отклонили его.
«Мы единогласно отклонили отставку президента, тем самым подтвердив свою уверенность в том, что он продолжит в том же духе восстановление и развитие камерунского футбола на всех уровнях», — говорится в сообщении.
Это'о возглавил федерацию в декабре 2021 года.
Бывший форвард «Барселоны», «Интера» и «Челси» Это'О в свое время играл в России — за «Анжи» с 2011 по 2013 год. За махачкалинскую команду он провел 73 матча, забил 36 голов и сделал 16 результативных передач.
На связи с проверенными новостями
Что известно о покупателях «Яндекса». Подробности
«У них есть последний шанс». Глава Emirates раскритиковал Boeing за качество самолетов
В какие страны россияне чаще всего выезжали в 2023 году. Инфографика
Спрос на золото на высоком уровне. Сколько слитков купили россияне в 2023 году
Российский космонавт побил мировой рекорд по пребыванию на орбите. Видео
Кологривый сыграет главную роль в комедии по знаменитому советскому мультфильму
По каким критериям молодые покупатели выбирают квартиры. Исследование
В России подешевел один из самых популярных кроссоверов. Новые цены
Дивиденды российских компаний. Кто объявил и сколько