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Самюэлю Это'о не дали уйти с поста президента Федерации футбола Камеруна

Президент Федерации футбола Камеруна Это'о подал в отставку, но ее не приняли
Бывший футболист «Барселоны» и «Анжи» Самюэль Это'о подал в отставку со своего поста после неудачного выступления сборной Камеруна на Кубке Африки, но исполнительный комитет федерации ее не принял
Самюэль Это&#39;о
Самюэль Это'о (Фото: Claudio Villa / Getty Images)

Президент Федерации футбола Камеруна (FECAFOOT), бывший футболист «Барселоны» Самюэль Это'о подал в отставку со своего поста, но ее не приняли. Об этом сообщается в соцсети Х федерации.

Исполнительный комитет FECAFOOT обсуждал результаты национальной команды на Кубке Африки, где Камерун вылетел в 1/8 финала. 42-летний Это'о в начале заседания подал заявление об отставке, но члены исполкома единогласно отклонили его.

«Мы единогласно отклонили отставку президента, тем самым подтвердив свою уверенность в том, что он продолжит в том же духе восстановление и развитие камерунского футбола на всех уровнях», — говорится в сообщении.

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Спорт
Самюэль Это&#39;о

Это'о возглавил федерацию в декабре 2021 года.

Бывший форвард «Барселоны», «Интера» и «Челси» Это'О в свое время играл в России — за «Анжи» с 2011 по 2013 год. За махачкалинскую команду он провел 73 матча, забил 36 голов и сделал 16 результативных передач.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Камерун Самюэль Это'о
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