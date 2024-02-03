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Le Parisien узнала о принятом Мбаппе решении летом перейти в «Реал»

Le Parisien: Мбаппе летом перейдет в «Реал» на правах свободного агента
Нападающий «Пари Сен-Жермен» летом станет свободным агентом и продолжит карьеру в мадридском клубе
Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе (Фото: Alex Grimm / Getty Images)

Нападающий «Пари Сен-Жермен» и сборной Франции Килиан Мбаппе принял решение перейти летом в мадридский «Реал». Об этом сообщает Le Parisien.

25-летний форвард не собирается продлевать контракт с парижским клубом, сейчас он думает над тем, когда официально объявить о своем решении.

В декабре французский портал Sport сообщал, что ПСЖ и «Реал» пришли к соглашению о переходе нападающего. Отмечалось, что Мбаппе будет получать €35 млн в год после вычета налогов (что на €21 млн меньше, чем в ПСЖ, но больше, чем у любого игрока мадридцев).

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Килиан Мбаппе

Возможность перехода Мбаппе в «Реал» обсуждается не первый год. В мае 2022 года футболист решил остаться в ПСЖ, но в июне 2023-го стало известно, что он планирует отыграть во Франции только один сезон.

Мбаппе выступает за ПСЖ с 2017 года, в нынешнем сезоне в 28 матчах форвард забил 29 голов и отдал семь результативных передач. Transfermarkt оценивает футболиста в €180 млн.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ПСЖ Реал Мадрид Килиан Мбаппе
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