Четырем игрокам НХЛ предъявили обвинения в изнасиловании
Четырем игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ) предъявлены обвинения по уголовному делу об изнасиловании девушки. Об этом сообщает Sportsnet.
Фигурантами дела являются канадские хоккеисты Майкл Маклеод, Кэл Фут (оба — «Нью-Джерси Девилз»), Картер Харт («Филадельфия Флайерз») и Диллон Дюбе («Калгари Флэймз»). Ранее они покинули расположение своих команд, о причинах не сообщалось. Отмечалось лишь, что игрок покинул команду по личным причинам или для получения психологической помощи. После предъявления обвинений клубы сообщили, что не знали о возбуждении дел в отношении их игроков. Также по делу проходит бывший игрок «Оттава Сенаторз» Алекс Форментон, ныне выступающий за швейцарскую «Амбри-Пиотту».
Адвокаты игроков отвергли обвинения в адрес своих клиентов. Полиция канадского Лондона (провинция Онтарио) созвала на 5 февраля пресс-конференцию, на которой представит обновленную информацию по делу.
24-летняя женщина подала иск в мае 2022-го. По ее словам, хоккеисты юниорских команд Канадской хоккейной лиги (CHL) изнасиловали ее в гостинице в 2019-м. На тот момент по делу проходили восемь игроков. Также в качестве ответчиков выступали Федерация хоккея Канады, юниорская Канадская хоккейная лига (CHL).
В итоге в 2022-м женщина отозвала иск по соглашению сторон с федерацией за неназванную сумму в качестве компенсации. Однако история стала резонансной и привлекла внимание членов парламента Канады. После этого Федерация хоккея Канады начала собственное расследование. Совету директоров федерации и генеральному директору Скотту Смиту пришлось уйти в отставку.
Все подозреваемые стали в 2018 году победителями молодежного чемпионата мира в составе сборной Канады. Харт является ведущим вратарем «Филадельфии». защитник Кэл Фут в 2021 году стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг»
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