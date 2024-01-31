Четырем игрокам НХЛ предъявили обвинения в изнасиловании

Фигурантами дела являются канадские хоккеисты Майкл Маклеод, Кэл Фут (оба — «Нью-Джерси Девилз»), Картер Харт («Филадельфия Флайерз») и Диллон Дюбе («Калгари Флэймз»)

Вратарь «Филадельфия Флайерз» Картер Харт (Фото: USA TODAY Sports via Reuters Connect)

Четырем игрокам Национальной хоккейной лиги (НХЛ) предъявлены обвинения по уголовному делу об изнасиловании девушки. Об этом сообщает Sportsnet.

Фигурантами дела являются канадские хоккеисты Майкл Маклеод, Кэл Фут (оба — «Нью-Джерси Девилз»), Картер Харт («Филадельфия Флайерз») и Диллон Дюбе («Калгари Флэймз»). Ранее они покинули расположение своих команд, о причинах не сообщалось. Отмечалось лишь, что игрок покинул команду по личным причинам или для получения психологической помощи. После предъявления обвинений клубы сообщили, что не знали о возбуждении дел в отношении их игроков. Также по делу проходит бывший игрок «Оттава Сенаторз» Алекс Форментон, ныне выступающий за швейцарскую «Амбри-Пиотту».

Адвокаты игроков отвергли обвинения в адрес своих клиентов. Полиция канадского Лондона (провинция Онтарио) созвала на 5 февраля пресс-конференцию, на которой представит обновленную информацию по делу.

24-летняя женщина подала иск в мае 2022-го. По ее словам, хоккеисты юниорских команд Канадской хоккейной лиги (CHL) изнасиловали ее в гостинице в 2019-м. На тот момент по делу проходили восемь игроков. Также в качестве ответчиков выступали Федерация хоккея Канады, юниорская Канадская хоккейная лига (CHL).

В итоге в 2022-м женщина отозвала иск по соглашению сторон с федерацией за неназванную сумму в качестве компенсации. Однако история стала резонансной и привлекла внимание членов парламента Канады. После этого Федерация хоккея Канады начала собственное расследование. Совету директоров федерации и генеральному директору Скотту Смиту пришлось уйти в отставку.

Все подозреваемые стали в 2018 году победителями молодежного чемпионата мира в составе сборной Канады. Харт является ведущим вратарем «Филадельфии». защитник Кэл Фут в 2021 году стал обладателем Кубка Стэнли в составе «Тампа-Бэй Лайтнинг»