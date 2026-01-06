Эмери предрек своему экс-помощнику успешную работу во главе «Спартака»

Хуан Карлос Карседо, который больше 10 лет был помощником Унаи Эмери во многих клубах, возглавил «Спартак» 5 января

Унаи Эмери (Фото: David Ramos / Getty Images)

Унаи Эмери, который сейчас возглавляет «Астон Виллу», считает, что его многолетний помощник Хуан Карлос Карседо сможет успешно работать в московском «Спартаке». Об этом он заявил Sport24.

«Спартак» накануне объявил о назначении Карседо главным тренером.

«Замечательный человек и отличный тренер! Он проделает там очень хорошую работу», — заявил Эмери.

Карседо с 2006 по 2019 год был помощником Эмери, вместе они работали в «Альмерии», «Валенсии», «Спартаке», «Севилье», «Пари Сен-Жермен» и лондонском «Арсенале».

После этого Карседо ушел на самостоятельную работу. В качестве главного тренера 52-летний специалист возглавлял «Ибицу», «Сарагосу», а с 2023-го — кипрский «Пафос», с которым выиграл чемпионат и Кубок страны.

«Спартак» после 18 туров занимает шестое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 29 очков. До ноября команду возглавлял Деян Станкович, потом его место временно занял Вадим Романов.