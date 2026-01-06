 Перейти к основному контенту
Тутберидзе назвала эмоционально тяжелым допинговый скандал с Валиевой

Тренер отметила, что до сих пор, спустя три года после Олимпиады-2022, ей эмоционально тяжело
Камила Валиева
Камила Валиева (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе рассказала на Okko, что ее подопечным было очень тяжело во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине, когда Камила Валиева попала в допинговый скандал.

На Играх в Китае Анна Щербакова завоевала золото в одиночном катании, Александра Трусова — серебро. Валиева, еще одна подопечная Тутберидзе, попала в допинговый скандал, позднее ее дисквалифицировали.

«Эмоционально мы, конечно, были прибиты. Но я помню, что я тогда сказала: все понятно, но давайте поблагодарим олимпийских богов за то, что у нас все равно есть первое и второе места на Олимпиаде», — сказала Тутберидзе.

По словам Тутберидзе, эмоционально все это было очень тяжело. «И до сих пор», — добавила тренер.

Дисквалификация Валиевой за триметазидин закончилась 25 декабря 2025 года. После решения CAS фигуристка потеряла все награды, завоеванные с 25 декабря 2021-го, в том числе золото чемпионата Европы, золотую, серебряную и бронзовую награды чемпионатов России, награды финала и этапов Гран-при России.

Валиева возобновила тренировки под руководством тренера Светланы Соколовской в школе Татьяны Навки.

Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
фигурное катание Этери Тутберидзе Камила Валиева допинг
Камила Валиева фото
Камила Валиева
спортсменка, фигуристка
26 апреля 2006 года
Этери Тутберидзе фото
Этери Тутберидзе
тренер по фигурному катанию, спортсменка
24 февраля 1974 года
