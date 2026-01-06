Тутберидзе назвала эмоционально тяжелым допинговый скандал с Валиевой
Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе рассказала на Okko, что ее подопечным было очень тяжело во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине, когда Камила Валиева попала в допинговый скандал.
На Играх в Китае Анна Щербакова завоевала золото в одиночном катании, Александра Трусова — серебро. Валиева, еще одна подопечная Тутберидзе, попала в допинговый скандал, позднее ее дисквалифицировали.
«Эмоционально мы, конечно, были прибиты. Но я помню, что я тогда сказала: все понятно, но давайте поблагодарим олимпийских богов за то, что у нас все равно есть первое и второе места на Олимпиаде», — сказала Тутберидзе.
По словам Тутберидзе, эмоционально все это было очень тяжело. «И до сих пор», — добавила тренер.
Дисквалификация Валиевой за триметазидин закончилась 25 декабря 2025 года. После решения CAS фигуристка потеряла все награды, завоеванные с 25 декабря 2021-го, в том числе золото чемпионата Европы, золотую, серебряную и бронзовую награды чемпионатов России, награды финала и этапов Гран-при России.
Валиева возобновила тренировки под руководством тренера Светланы Соколовской в школе Татьяны Навки.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах