Тутберидзе назвала эмоционально тяжелым допинговый скандал с Валиевой

Тренер отметила, что до сих пор, спустя три года после Олимпиады-2022, ей эмоционально тяжело

Камила Валиева (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Заслуженный тренер России Этери Тутберидзе рассказала на Okko, что ее подопечным было очень тяжело во время Олимпийских игр 2022 года в Пекине, когда Камила Валиева попала в допинговый скандал.

На Играх в Китае Анна Щербакова завоевала золото в одиночном катании, Александра Трусова — серебро. Валиева, еще одна подопечная Тутберидзе, попала в допинговый скандал, позднее ее дисквалифицировали.

«Эмоционально мы, конечно, были прибиты. Но я помню, что я тогда сказала: все понятно, но давайте поблагодарим олимпийских богов за то, что у нас все равно есть первое и второе места на Олимпиаде», — сказала Тутберидзе.

По словам Тутберидзе, эмоционально все это было очень тяжело. «И до сих пор», — добавила тренер.

Дисквалификация Валиевой за триметазидин закончилась 25 декабря 2025 года. После решения CAS фигуристка потеряла все награды, завоеванные с 25 декабря 2021-го, в том числе золото чемпионата Европы, золотую, серебряную и бронзовую награды чемпионатов России, награды финала и этапов Гран-при России.

Валиева возобновила тренировки под руководством тренера Светланы Соколовской в школе Татьяны Навки.