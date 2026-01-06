Шнайдер обыграла сменившую гражданство россиянку на турнире в Брисбене
Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в третий круг турнира категории WTA 500 в австралийском Брисбене.
Во втором круге 12-я сеяная обыграла представительницу Австрии Анастасию Потапову со счетом 6:1, 6:3.
Следующей соперницей Шнайдер станет американка Мэдисон Киз (7-й номер рейтинга WTA).
Шнайдер занимает 21-е место в мировом рейтинге (четвертая из россиянок), на ее счету пять титулов WTA.
Потапова располагается на 55-й строчке рейтинга WTA, уроженка Саратова выступает за Австрию с этого сезона.
Турнир в Брисбене с призовым фондом $1,69 млн завершится 11 января.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.
Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках
В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL
МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию
КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее
Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp
Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах