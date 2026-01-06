 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Испания. Суперкубок. Джидда Барселона Атлетик Бильбао 1 1,5 x 4,4 2 6,4 Футбол Испания. Суперкубок. Джидда Атлетико Реал 1 2,95 x 3,45 2 2,35 Футбол Франция. Суперкубок. Эль-Кувейт ПСЖ Марсель 1 1,57 x 4,15 2 5,7 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Арсенал Ливерпуль 1 1,6 x 4,2 2 5,3 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Мали Сенегал 1 6,7 x 3,65 2 1,6 Футбол Кубок Африканских Наций. Марокко Камерун Марокко 1 7,1 x 3,7 2 1,55 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Легкий вес. 5 раундов Джастин Гейджи Пэдди Пимблетт 1 2,75 x 57 2 1,48 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас. Титульный бой. Женщины. Легчайший вес. 5 раундов Кайла Харрисон Аманда Нунис 1 1,52 x 55 2 2,6 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Умар Нурмагомедов Дейвесон Фигейредо 1 1,06 x 70 2 10,15 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Шон О`Мэлли Сун Ядун 1 1,42 x 58 2 2,97 Единоборства MMA. UFC 324. Лас-Вегас Вальдо Кортес-Акоста Деррик Льюис 1 1,3 x 63 2 3,66
Спорт⁠,
0

Шнайдер обыграла сменившую гражданство россиянку на турнире в Брисбене

Шнайдер обыграла сменившую гражданство Потапову на турнире в Брисбене
Четвертая ракетка России победила Анастасию Потапову со счетом 6:1, 6:3 и вышла в третий круг
Диана Шнайдер
Диана Шнайдер (Фото: Koji Watanabe / Getty Images)

Российская теннисистка Диана Шнайдер вышла в третий круг турнира категории WTA 500 в австралийском Брисбене.

Во втором круге 12-я сеяная обыграла представительницу Австрии Анастасию Потапову со счетом 6:1, 6:3.

Следующей соперницей Шнайдер станет американка Мэдисон Киз (7-й номер рейтинга WTA).

Шнайдер занимает 21-е место в мировом рейтинге (четвертая из россиянок), на ее счету пять титулов WTA.

Потапова располагается на 55-й строчке рейтинга WTA, уроженка Саратова выступает за Австрию с этого сезона.

Турнир в Брисбене с призовым фондом $1,69 млн завершится 11 января.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Читайте РБК в Telegram! Самые важные новости, только проверенная информация.

Долина согласилась выселиться из квартиры на праздниках

В Казахстане назвали причину крушения самолета AZAL

МИД призвал россиян воздержаться от поездок в Германию

КС ответил, является ли негативное отношение к военной службе причиной для отказа от нее

Экс-премьер России не увидел «другого пути» с работой WhatsApp

Конституционный суд нашел пробел в законах о наблюдателях на выборах
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
теннис WTA Диана Шнайдер Анастасия Потапова
Материалы по теме
Организаторы Australian Open указали гражданство российских теннисисток
Спорт
Российский теннисист сменил спортивное гражданство
Спорт
Сменившую гражданство теннисистку Аванесян обязали возместить убытки ФТР
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней
Лента новостей
Курс евро на 31 декабря 2025
EUR ЦБ: 92,09 (+0,62) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05 Курс доллара на 31 декабря 2025
USD ЦБ: 78,23 (+0,78) Инвестиции, 30 дек 2025, 18:05
Российский голкипер получил травму в матче НХЛ Спорт, 11:33
Финалист Уимблдона проиграл в своем первом за год матче на турнире ATP Спорт, 11:24
Белый дом заявил, что США будут вести себя как сверхдержава без извинений Политика, 11:21
Самоирония: кому она нужна и как помогает в деловой сфереПодписка на РБК, 11:14
Три научных лайфхака, которые помогут больше запоминать и меньше забывать Образование, 11:01
Руководители назвали срок, чтобы почувствовать себя компетентным Образование, 11:00
Премиум или роботы-бариста. Почему «золотая середина» кофеен исчезаетПодписка на РБК, 11:00
Дарите то, что точно оценят, — Подписку на РБК
Подарить подписку
Как не потерять криптовалюту в 2026 году. Безопасность кошельков и обмена Крипто, 11:00
WSJ рассказала о неизвестном трейдере, поставившем на свержение Мадуро Политика, 10:57
Российская волейболистка пропустит матч ЛЧ в Польше из-за визовых проблем Спорт, 10:50
Два водителя «Мираторга» пострадали при ударе БПЛА в Брянской области Политика, 10:47
Когда придет время беспилотного транспорта РБК и Kaspersky, 10:43
Шнайдер обыграла сменившую гражданство россиянку на турнире в Брисбене Спорт, 10:35
Топ-менеджеры — главный ресурс фирмы. Как эйчару уберечь их от истощенияПодписка на РБК, 10:34