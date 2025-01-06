В «Зените» ответили на сообщения о нежелании Вендела возвращаться в клуб
Бразильский полузащитник Вендел вернется в расположение «Зенита» вовремя, заявил «Спорт-Экспрессу» председатель правления петербургского клуба Александр Медведев.
Ранее журналистка бразильского Goal Раиса Симплисиу сообщила в соцсети X, что находящийся на каникулах на родине Вендел не желает возвращаться в Санкт-Петербург и хочет играть в Бразилии.
«Вендел будет вовремя на первом сборе, а Goal забил в свои ворота», — сказал Медведев.
Первый сбор у «Зенита» запланирован с 14 января в Катаре.
С Венделом уже была похожая ситуация летом 2023-го, когда он пропустил всю предсезонную подготовку «Зенита», но в итоге вернулся в клуб.
Вендел выступает за «Зенит» с 2020 года, его контракт рассчитан до лета 2028-го.
«Зенит» занимает второе место в РПЛ, уступая «Краснодару» по дополнительным показателям.
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