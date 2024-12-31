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«Зенит» отзаявил из РПЛ четырех футболистов основного состава

«Зенит» убрал из заявки на сезон РПЛ Ерохина, Ахметова, Чистякова и Волкова
«Зенит» убрал из заявки на сезон Александра Ерохина, Ильзата Ахметова, Дмитрия Чистякова и Сергея Волкова
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Александр Ерохин (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

«Зенит» убрал из заявки на сезон в Российской премьер-лиге (РПЛ) четырех футболистов основного состава — полузащитников Александра Ерохина и Ильзата Ахметова, также защитников Дмитрия Чистякова и Сергея Волкова. Об этом сообщается на сайте РПЛ.

У Ерохина в нынешнем сезоне 23 матча, пять голов и три результативных передачи, у Ахматова девять матчей, у Чистякова — семь, у Волкова, который порвал «кресты», — шесть.

С большой долей вероятности отзаявки связаны с техническими моментами. Всего 31 декабря в РПЛ более 100 футболистов были отзаявлены своими клубами. В частности, «Краснодар» убрал из заявки Юрия Газинского, Никиту Кривцова и Сергея Петрова, «Химки» — Георгия Джикию.

«Отзаявку Георгия связываю с техническим моментом. Предпосылок, обсуждений для какого‑то спортивного решения или еще чего‑либо не было, — сказал «Матч ТВ» Валерий Кузьмичев, представитель Джикии.

«Зенит» набрал 39 очков и ушел на зимний перерыв на втором месте в турнирной таблице РПЛ. У «Краснодара» столько же очков, петербуржцев он опережает по дополнительным показателям.

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Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК Зенит Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Краснодар Георгий Джикия
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