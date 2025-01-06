«Авангард» победил «Ак Барс»

«Авангард» победил в Казани со счетом 3:1

Фото: Официальный сайт ХК «‎Авангард» (Омск)

Омский «Авангард» победил казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ.

Игра в Казани завершилась со счетом 1:3 (1:1, 0:0, 0:2).

Единственная шайба «Ак Барса» на счету Артема Галимова, который реализовал буллит на 18-й минуте.

У омичей забивали Рид Буше (6), Наиль Якупов (45) и Дамир Шарипзянов (60).

В концовке первого периода на льду дважды вспыхивали драки.

Хоккеист «Ак Барса» Никита Дыняк по ходу матча выронил на лед мобильный телефон, который ему вернули арбитры.