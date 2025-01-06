«Авангард» победил «Ак Барс»
Омский «Авангард» победил казанский «Ак Барс» в матче регулярного чемпионата КХЛ.
Игра в Казани завершилась со счетом 1:3 (1:1, 0:0, 0:2).
Единственная шайба «Ак Барса» на счету Артема Галимова, который реализовал буллит на 18-й минуте.
У омичей забивали Рид Буше (6), Наиль Якупов (45) и Дамир Шарипзянов (60).
В концовке первого периода на льду дважды вспыхивали драки.
Хоккеист «Ак Барса» Никита Дыняк по ходу матча выронил на лед мобильный телефон, который ему вернули арбитры.
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