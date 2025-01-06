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«Спартак» проиграл «Северстали», пропустив пять шайб

«Спартак» проиграл «Северстали» в КХЛ, пропустив пять шайб
Матч в Череповце закончился со счетом 5:3. У форварда хозяев Кирилла Пилипенко — гол и две передачи
Павел Порядин
Павел Порядин (Фото: Edgar Breshchanov / Global Look Press)

Московский «Спартак» уступил в Череповце «Северстали» в регулярном чемпионате КХЛ со счетом 3:5 (0:3, 2:1, 1:1).

У «Северстали» шайбы забросили Данил Аймурзин (4-я минута), Иван Подшивалов (6), Владимир Грудинин (15), Михаил Котляревский (28) и Кирилл Пилипенко (60), который также дважды ассистировал партнерам.

У «красно-белых» отличились Павел Порядин (23), Николай Голдобин (39) и Андрей Локтионов (58).

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Фото:Официальный сайт ХК «‎Авангард» (Омск)

«Спартак» занимает третье место в Западной конференции, «Северсталь» — шестая.

В параллельном матче нижнекамский «Нефтехимик» победил новосибирскую «Сибирь» со счетом 2:1.

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Анна Сатдинова
Хоккей КХЛ ХК Спартак ХК Северсталь
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