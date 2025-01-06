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Матвей Сафонов назвал смешанными чувства от первого трофея в составе ПСЖ

Матвей Сафонов: немного смешанные чувства от Суперкубка Франции
ПСЖ 5 января победил «Монако» в матче за Суперкубок, Сафонов остался в запасе. Российский вратарь отметил, что рад трофею, но его заслуга в победе минимальная
Матвей Сафонов
Матвей Сафонов (Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Global Look Press)

Российский вратарь «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов заявил «Матч ТВ», что ему очень приятно завоевать первый трофей с новым клубом.

ПСЖ 5 января в Дохе победил «Монако» в матче за Суперкубок Франции со счетом 1:0. Сафонов провел игру на скамейке запасных.

«Испытываю немного смешанные чувства из‑за того, что по факту минимально поучаствовал в этой победе. Все‑таки основная работа происходила именно в прошлом сезоне», — сказал Сафонов.

Сафонов выиграл первый трофей в составе ПСЖ
Спорт
Матвей Сафонов

Вратарь выразил надежду, что к следующему трофею ПСЖ «приложит свою руку и в прямом, и в переносном смысле».

Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» летом прошлого года и успел провести за парижан восемь матчей.

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Анна Сатдинова
Футбол ПСЖ Матвей Сафонов
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