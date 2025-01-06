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Призер Олимпиады завершила карьеру из-за травм и смерти отца на фронте

Призер Игр-2020 Ильянкова завершила карьеру из-за травм и смерти отца на фронте
Анастасия Ильянкова взяла в Токио серебро на брусьях. Она сообщила, что не может полноценно тренироваться из-за проблем со здоровьем, и назвала большим ударом смерть отца в зоне военной операции
Анастасия Ильянкова
Анастасия Ильянкова (Фото: Laurence Griffiths / Getty Images)

Серебряный призер Олимпиады в Токио в упражнении на брусьях Анастасия Ильянкова сообщила ТАСС, что завершила спортивную карьеру в 23 года.

«К сожалению, из-за определенных проблем со здоровьем я не могу полноценно тренироваться. Также для меня стала большим ударом гибель моего отца на спецоперации», — сказала Ильянкова.

Отец спортсменки Андрей Ильянков погиб в декабре 2023 года.

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Ильянкова — чемпионка Европы 2019 года (упражнения на брусьях). В Токио в своей дисциплине она уступила только бельгийке Нине Дервал.

В декабре 2024-го стало известно, что почти все ведущие гимнасты сборной России согласились на выступление на международных турнирах в нейтральном статусе.

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Анна Сатдинова
спортивная гимнастика Олимпиада-2020
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