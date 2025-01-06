Призер Олимпиады завершила карьеру из-за травм и смерти отца на фронте
Серебряный призер Олимпиады в Токио в упражнении на брусьях Анастасия Ильянкова сообщила ТАСС, что завершила спортивную карьеру в 23 года.
«К сожалению, из-за определенных проблем со здоровьем я не могу полноценно тренироваться. Также для меня стала большим ударом гибель моего отца на спецоперации», — сказала Ильянкова.
Отец спортсменки Андрей Ильянков погиб в декабре 2023 года.
Ильянкова — чемпионка Европы 2019 года (упражнения на брусьях). В Токио в своей дисциплине она уступила только бельгийке Нине Дервал.
В декабре 2024-го стало известно, что почти все ведущие гимнасты сборной России согласились на выступление на международных турнирах в нейтральном статусе.
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