В Кировской области после крупного пожара перенесли ледовое шоу Слуцкой

В Кирове планировали в течение трех дней показывать «Золушку» Ирины Слуцкой, однако 6 января шоу не состоится из-за пожара в Кильмези, унесшего жизни восьми человек

Ледовое шоу «Золушка» Ирины Слуцкой, которое должно было состояться в Кирове 6 января, было перенесено на 7 и 8 января из-за пожара в Кильмези, где накануне погибли восемь человек. Об этом сообщается на сайте правительства Кировской области.

Слуцкая выразила соболезнования в связи с трагедией и отметила, что артисты с пониманием отнеслись к переносу шоу.

Шоу пройдет на городском стадионе «Динамо», всего запланировано пять показов.

Пожар в поселке Кильмезь произошел 5 января в многоквартирном одноэтажном доме. Тушение возгорания осложнялось особенностями конструкции здания, сообщали в МЧС.