В Кировской области после крупного пожара перенесли ледовое шоу Слуцкой
Ледовое шоу «Золушка» Ирины Слуцкой, которое должно было состояться в Кирове 6 января, было перенесено на 7 и 8 января из-за пожара в Кильмези, где накануне погибли восемь человек. Об этом сообщается на сайте правительства Кировской области.
Слуцкая выразила соболезнования в связи с трагедией и отметила, что артисты с пониманием отнеслись к переносу шоу.
Шоу пройдет на городском стадионе «Динамо», всего запланировано пять показов.
Пожар в поселке Кильмезь произошел 5 января в многоквартирном одноэтажном доме. Тушение возгорания осложнялось особенностями конструкции здания, сообщали в МЧС.
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