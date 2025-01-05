До семи выросло число погибших при пожаре в Кировской области
В Кировской области сотрудники МЧС обнаружили тело седьмого погибшего при пожаре в многоквартирном доме в поселке Кильмезь. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем телеграм-канале.
Ранее МЧС сообщали об обнаружении трех тел погибших при разборе завалов.
Пожар произошел в многоквартирном одноэтажном доме в поселке Кильмезь в Кировской области вечером 5 января.
Тушение возгорания осложнялось особенностями конструкции здания, сообщали в МЧС. Сотрудники службы эвакуировали двух человек.
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