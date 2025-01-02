Родри ответил Роналду на слова о незаслуженном «Золотом мяче»

Родри — о словах Роналду про «Золотой мяч»: за него голосовали те же журналисты

Роналду ранее назвал победу Родри несправедливой и заявил, что «Золотой мяч» должны были вручить Винисиусу. Родри на это сказал, что португалец сам получал награду благодаря тем же журналистам и тогда с ними не спорил

Родри (Фото: Naomi Baker / Getty Images)

Обладатель «Золотого мяча» Родри заявил AS, что для него стали сюрпризом слова Криштиану Роналду, который выступил за вручение этой награды Винисиусу Жуниору.

Родри обошел Винисиуса в борьбе за приз лучшему футболисту мира по версии France Football, из-за чего мадридский «Реал» бойкотировал церемонию награждения. Бразильца в декабре признали игроком года по версии Globe Soccer Awards. Роналду после этого заявил, что победа Родри в голосовании «Золотого мяча» была «несправедливой».

Полузащитник «Манчестер Сити» отметил, что Роналду лучше всех знает, как выбирается победитель «Золотого мяча», потому что получал его пять раз.

«В этом году голосовавшие журналисты решили, что ее должен получить я. Эти же журналисты, вероятно, в какой-то момент проголосовали за него, и я думаю, что он тогда с ними согласился», — сказал Родри.

Винисиус считался главным фаворитом на награду и сам был уверен в своей победе, но проиграл Родри 41 балл.

Родри в прошлом сезоне победил со сборной Испании на Евро, где был признан лучшим игроком турнира, а также выиграл Английскую премьер-лигу, клубный чемпионат мира и Суперкубок УЕФА. В сентябре испанец порвал крестообразную связку и выбыл до конца сезона.