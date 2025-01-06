Хоккеиста СКА признали лучшим форвардом и новичком недели в КХЛ
Иван Демидов из петербургского СКА, набравший пять очков в двух матчах, стал лучшим нападающим и новичком недели в КХЛ, сообщила пресс-служба лиги.
На прошлой неделе 19-летний Демидов забросил три шайбы и сделал две передачи в играх с ЦСКА (6:3) и «Витязем» (5:2).
Среди вратарей лучшим был признан Александр Трушков из тольяттинской «Лады». Его команда выиграла два из трех матчей (в том числе один по буллитам), сам Трушков отразил 95,35% бросков, а в игре с «Барысом» (5:0) впервые в КХЛ сыграл на ноль.
Лучшим защитником недели стал Даниил Пыленков из московского «Динамо», забивший три гола и сделавший одну передачу в двух играх.
СКА занимает четвертое место в Западной конференции, «Динамо» — пятое, «Лада» — девятая на Востоке.
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