Хоккеиста СКА признали лучшим форвардом и новичком недели в КХЛ

Ивана Демидова из СКА признали лучшим форвардом и новичком недели в КХЛ

В число лучших игроков первой недели года вошли форвард СКА Иван Демидов, вратарь «Лады» Александр Трушков и защитник московского «Динамо» Даниил Пыленков

Иван Демидов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Иван Демидов из петербургского СКА, набравший пять очков в двух матчах, стал лучшим нападающим и новичком недели в КХЛ, сообщила пресс-служба лиги.

На прошлой неделе 19-летний Демидов забросил три шайбы и сделал две передачи в играх с ЦСКА (6:3) и «Витязем» (5:2).

Среди вратарей лучшим был признан Александр Трушков из тольяттинской «Лады». Его команда выиграла два из трех матчей (в том числе один по буллитам), сам Трушков отразил 95,35% бросков, а в игре с «Барысом» (5:0) впервые в КХЛ сыграл на ноль.

Лучшим защитником недели стал Даниил Пыленков из московского «Динамо», забивший три гола и сделавший одну передачу в двух играх.

СКА занимает четвертое место в Западной конференции, «Динамо» — пятое, «Лада» — девятая на Востоке.