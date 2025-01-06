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Вице-чемпиона Европы по гребле избили в центре Москвы

Вице-чемпиона Европы по гребле Ляпунова избили в центре Москвы
Выступавшего за Россию на Олимпиаде-2016 Кирилла Ляпунова 3 января избили неизвестные прохожие на Тверской улице. Байдарочника уже выписали из больницы, полиция проводит проверку
Фото: Paul Gilham / Getty Images
Фото: Paul Gilham / Getty Images

Серебряный призер чемпионата Европы 2016 года в гребле на байдарках Кирилл Ляпунов попал в больницу после драки в центре Москвы 3 января, сказала «Матч ТВ» генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елена Исхакова.

Ранее в понедельник об инциденте с 38-летним Ляпуновым сообщил телеграм-канал Shot. По его данным, у спортсмена перелом скулы и глазницы и многочисленные ушибы глаз, век и лица. ТАСС со ссылкой на полицию пишет, что Ляпунова избили неизвестные прохожие на Тверской улице, проводится проверка.

«Была какая‑то потасовка. Они отдыхали в центре Москвы, произошел обычный бытовой конфликт. <...> Он уже вышел из больницы», — сказала Исхакова. По ее словам, у спортсмена «все более-менее», но ему очень больно говорить, и подробностей о своем состоянии он не рассказал.

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Спорт
Фото:Clive Brunskill / Getty Images

Ляпунов выиграл серебро на дистанции 1000 метров в байдарке-четверке на чемпионате Европы 2016 года. Он также является двукратным чемпионом Универсиады в Казани, участником Олимпиады-2016.

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