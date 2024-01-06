Шведская лыжница Сван выиграла масс-старт на 15 км на этапе «Тур де Ски»

Шведская лыжница Сван выиграла масс-старт на 15 км на этапе «Тур де Ски»

В тройку призеров вошли шведка Фрида Карлссон и немка Катарина Хенниг

Линн Сван (Фото: Global Look Press)

Шведская лыжница Линн Сван стала победителем в масс-старте на 15 км классическим ходом, который прошел в рамках последнего этапа марафона «Тур де Ски» в итальянском Валь-ди-Фьемме.

Обладательница Малого хрустального глобуса в спринтерских гонках и бронзовый призер чемпионата мира среди юниоров в эстафете (2019) Сван показала время 53 минуты 49,7 секунды. Шведка Фрида Карлссон (+0,4 секунды) и немка Катарина Хенниг (+1,6) стали второй и третьей соответственно.

Лидировавшая в общем зачете перед началом гонки американка Джессика Диггинс заняла восьмую строчку (+5,7).

«Тур де Ски» завершится 7 января. Многодневка включает семь гонок в Тоблахе и Валь-ди-Фьемме (Италия), а также в швейцарском Давосе.

Россияне пять раз становились победителями «Тур де Ски»: Александр Легков (2013), Сергей Устюгов (2017), Александр Большунов (2020, 2021) и Наталья Терентьева (2022). Но сейчас российские спортсмены отстранены от соревнований под эгидой международной федерации (FIS).