Сборная США обыграла Швецию в финале молодежного чемпионата мира по хоккею

Сборная США шестой раз выиграла молодежный чемпионат мира по хоккею

В финальном матче американцы обыграли команду Швеции и завоевали золотые медали впервые с 2021 года. Игра завершилась со счетом 6:2 в пользу сборной США

Фото: Bjorn Larsson Rosvall / TT News Agency / Reuters

Сборная США обыграла команду Швеции в финальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею, который прошел в Гетеборге.

Встреча завершилась со счетом 6:2 в пользу американской сборной. Среди победителей шайбы забили Гейб Перро, Зив Буйум, Райан Леонард и Рутгер Макгроурти, а Айзек Ховард оформил дубль за пять минут во втором периоде. Среди шведов отличились Отто Стенберг и Йонатан Леккеримяки.

Ранее в матче за третье место сборная Чехии победила команду Финляндии со счетом 8:5.

Сборная США завоевала золотые медали турнира шестой раз в истории и впервые с 2021 года. Шведы стали вторыми 12-й раз при двух чемпионствах (1981, 2012).

20-кратные чемпионы мира канадцы, победившие в прошлом году, вылетели в четвертьфинале, уступив чехам (2:3). Сборная России, в последний раз побеждавшая на турнире в 2011 году, не выступала в Гетеборге из-за отстранения.