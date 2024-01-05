Чехия забросила четырежды за 50 секунд и завоевала бронзу молодежного ЧМ
Сборная Чехии обыграла команду Финляндии со счетом 8:5 в матче за третье место на молодежном чемпионате мира, который проходит в Швеции.
У финнов шайбы забросили Расмус Кумпулайнен (7-я минута), Яни Нюман (8), Конста Хелениус (29), Ленни Хямеэнахо (30, 35). В составе чехов отличились Иржи Кулих (17, 45), Якуб Штанцль (29), Ондржей Бехер (40, 59, 59), Томаш Гамара (59), Доминик Рымон (59).
Чехи забросили четыре шайбы (две — в пустые ворота) на 59-й минуте, успев сделать это за 50 секунд.
Чешские хоккеисты второй раз в своей истории завоевали бронзовые награды молодежного чемпионата мира. Первый был в 2005 году. Также на счету чехов два чемпионства (2000, 2001) и одно второе место (2023).
В финальном матче позднее в пятницу сыграют сборные США и Швеции.
20-кратные чемпионы турнира канадцы вылетели в четвертьфинале, уступив чехам (2:3). Сборная России, в последний раз побеждавшая на турнире в 2011 году, не выступала в Гетеборге из-за отстранения.
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