Чехия забросила четырежды за 50 секунд и завоевала бронзу молодежного ЧМ

Чехия забросила четырежды за 50 секунд и вырвала у финнов бронзу молодежного ЧМ

Чехи уступали команде Финляндии со счетом 2:5, но на 59-й минуте забросили четыре шайбы и вырвали победу — 8:5. В финале сыграют сборные США и Швеции

Фото: Michael Erichsen / Keystone Press Agency / Global Look Press

Сборная Чехии обыграла команду Финляндии со счетом 8:5 в матче за третье место на молодежном чемпионате мира, который проходит в Швеции.

У финнов шайбы забросили Расмус Кумпулайнен (7-я минута), Яни Нюман (8), Конста Хелениус (29), Ленни Хямеэнахо (30, 35). В составе чехов отличились Иржи Кулих (17, 45), Якуб Штанцль (29), Ондржей Бехер (40, 59, 59), Томаш Гамара (59), Доминик Рымон (59).

Чехи забросили четыре шайбы (две — в пустые ворота) на 59-й минуте, успев сделать это за 50 секунд.

Чешские хоккеисты второй раз в своей истории завоевали бронзовые награды молодежного чемпионата мира. Первый был в 2005 году. Также на счету чехов два чемпионства (2000, 2001) и одно второе место (2023).

В финальном матче позднее в пятницу сыграют сборные США и Швеции.

20-кратные чемпионы турнира канадцы вылетели в четвертьфинале, уступив чехам (2:3). Сборная России, в последний раз побеждавшая на турнире в 2011 году, не выступала в Гетеборге из-за отстранения.