 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Краснодар ЦСКА 1 1,95 x 3,65 2 3,85 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,29 x 63 2 3,75 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас Брэндон Морено Тацуро Тайра 1 1,92 x 50 2 1,92 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ростов Рубин 1 2,13 x 3,2 2 3,75 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Зенит Акрон 1 1,22 x 6,3 2 13 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Сандерленд 1 1,25 x 6,2 2 11 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Бетис Барселона 1 4 x 4,4 2 1,75 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Вулверхэмптон Манчестер Юнайтед 1 4,3 x 4,05 2 1,75 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,36 x 61 2 3,26 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,8 x 24 2 1,2
Спорт⁠,
0

«Ахмат» победил «Оренбург» в стартовом матче 18-го тура РПЛ

Единственный мяч на 71-й минуте забил Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура (Фото: телеграм-канал ФК «Ахмат»)

Футболисты грозненского «Ахмата» обыграли «Оренбург» со счетом 1:0 в домашнем матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Единственный мяч на 71-й минуте забил Эгаш Касинтура.

Подопечные Станислава Черчесова набрали 22 очка и занимают восьмое место в турнирной таблице РФП. «Оренбург» с 12 очками располагается на 14-й позиции.

В следующем туре, который состоится после зимнего перерыва, «Ахмат» примет московский ЦСКА, а «Оренбург» дома сыграет с тольяттинским «Акроном».

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Персоны
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол Российская премьер-лига (РПЛ) ФК Ахмат ФК Оренбург
Станислав Черчесов фото
Станислав Черчесов
футбольный тренер, спортсмен, футболист
2 сентября 1963 года
Материалы по теме
Бронзовый призер Евро-2008 получил работу в клубе РПЛ
Спорт
Кто завершит год первым. Что важно знать о последнем туре РПЛ в 2025-м
Спорт
Стал известен лучший молодой игрок РПЛ
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 6 декабря
EUR ЦБ: 88,7 (-1,2) Инвестиции, 22:01 Курс доллара на 6 декабря
USD ЦБ: 76,09 (-0,88) Инвестиции, 22:01
Какие сборные вышли на чемпионат мира по футболу 2026 года Спорт, 22:19
Лариса Долина пообещала вернуть деньги купившей ее квартиру Полине Лурье Общество, 22:14
Состоялась жеребьевка финальной части ЧМ-2026 Спорт, 22:07
Истина в стекле: как выбрать винные бокалы РБК и СберПервый, 22:05
Россия прекратила военные соглашения с Канадой, Францией и Португалией Политика, 22:03
Военная операция на Украине. Онлайн Политика, 21:59
Кадыров обратился к ВСУ и призвал встретиться «лицом к лицу» Политика, 21:54
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Какое имущество по иску к Тимуру Иванову изъяли в пользу государства Политика, 21:54
Определились сборные, которые сыграют в матче открытия ЧМ-2026 Спорт, 21:53
Это на новый год: куда ездят отдыхать россияне РБК и Ozon Travel, 21:46
Постпредство при ЕС прокомментировало предложение о конфискации активов Политика, 21:42
Три истории из 2027 года: чем удивит многозадачный курорт на берегу реки РБК и Dream Riva, 21:40
От Telegram до Roblox: как в России блокировали популярные платформы Технологии и медиа, 21:37
Сверхсекретная база времен холодной войны: что посетить в Крыму РБК и ВТБ, 21:23