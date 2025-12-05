«Ахмат» победил «Оренбург» в стартовом матче 18-го тура РПЛ

Единственный мяч на 71-й минуте забил Эгаш Касинтура

Эгаш Касинтура (Фото: телеграм-канал ФК «Ахмат»)

Футболисты грозненского «Ахмата» обыграли «Оренбург» со счетом 1:0 в домашнем матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Единственный мяч на 71-й минуте забил Эгаш Касинтура.

Подопечные Станислава Черчесова набрали 22 очка и занимают восьмое место в турнирной таблице РФП. «Оренбург» с 12 очками располагается на 14-й позиции.

В следующем туре, который состоится после зимнего перерыва, «Ахмат» примет московский ЦСКА, а «Оренбург» дома сыграет с тольяттинским «Акроном».