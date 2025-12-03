Болельщики выбрали участников Матча звезд КХЛ
Завершилось голосование болельщиков по выбору четверых игроков в стартовые составы команд на Матч звезд КХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.
Болельщики выбрали:
команда KHL Urals Stars:
- вратарь — Владимир Галкин («Автомобилист»);
- защитник — Алексей Василевский («Салават Юлаев»);
- нападающие — Джошуа Ливо («Трактор»), Владимир Ткачев («Металлург»).
KHL RUS Stars:
- вратарь — Филипп Долганов («Нефтехимик»);
- защитник — Дамир Шарипзянов («Авангард»);
- нападающие — Александр Радулов («Локомотив»), Данил Аймурзин («Северсталь»).
KHL U23 Stars:
- вратарь — Дмитрий Гамзин (ЦСКА);
- защитник — Антон Силаев («Торпедо»);
- нападающие — Егор Сурин («Локомотив»), Матвей Короткий (СКА).
KHL World Stars:
- вратарь — Зак Фукале («Динамо», Минск);
- защитник — Митчелл Миллер («Ак Барс»);
- нападающие — Сэм Энэс («Динамо», Минск), Максим Комтуа («Динамо», Москва).
Ранее для участия в Матче звезд КХЛ был также выбран нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук. Он сыграет за KHL World Stars.
3 декабря стартует голосование представителей СМИ, а затем свой выбор сделает лига.
Матч звезд пройдет в Екатеринбурге 7–8 февраля.
