 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Реклама
Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ливерпуль Сандерленд 1 1,37 x 5,1 2 7,9 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Юнайтед Вест Хэм 1 1,45 x 4,9 2 6,4 Футбол Италия. Кубок Лацио Милан 1 3,3 x 3,2 2 2,3 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,29 x 63 2 3,75 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас Брэндон Морено Тацуро Тайра 1 1,9 x 50 2 1,94 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ахмат Оренбург 1 1,78 x 3,8 2 4,4 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ростов Рубин 1 2,13 x 3,2 2 3,7 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Зенит Акрон 1 1,22 x 6,3 2 13 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Манчестер Сити Сандерленд 1 1,25 x 6,3 2 11 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,36 x 61 2 3,26 Бокс IBA PRO. Титульные бои. 12 раундов Кубрат Пулев Мурат Гассиев 1 4,35 x 22 2 1,24

Форум 2025-26.
Главное

Безопасность

Деньги

Будущее
Подробнее

18+

Спорт⁠,
0

Болельщики выбрали участников Матча звезд КХЛ

Болельщики выбрали Радулова, Ливо и Ткачева для участия в Матче звезд КХЛ
С помощью голосования были выбраны по четыре игрока в стартовые составы команд. Среди них есть Александр Радулов, Джош Ливо и Владимир Ткачев
Александр Радулов
Александр Радулов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Завершилось голосование болельщиков по выбору четверых игроков в стартовые составы команд на Матч звезд КХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.

Болельщики выбрали:

команда KHL Urals Stars:

  • вратарь — Владимир Галкин («Автомобилист»);
  • защитник — Алексей Василевский («Салават Юлаев»);
  • нападающие — Джошуа Ливо («Трактор»), Владимир Ткачев («Металлург»).

KHL RUS Stars:

  • вратарь — Филипп Долганов («Нефтехимик»);
  • защитник — Дамир Шарипзянов («Авангард»);
  • нападающие — Александр Радулов («Локомотив»), Данил Аймурзин («Северсталь»).

KHL U23 Stars:

  • вратарь — Дмитрий Гамзин (ЦСКА);
  • защитник — Антон Силаев («Торпедо»);
  • нападающие — Егор Сурин («Локомотив»), Матвей Короткий (СКА).

KHL World Stars:

  • вратарь — Зак Фукале («Динамо», Минск);
  • защитник — Митчелл Миллер («Ак Барс»);
  • нападающие — Сэм Энэс («Динамо», Минск), Максим Комтуа («Динамо», Москва).

Ранее для участия в Матче звезд КХЛ был также выбран нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук. Он сыграет за KHL World Stars.

3 декабря стартует голосование представителей СМИ, а затем свой выбор сделает лига.

Матч звезд пройдет в Екатеринбурге 7–8 февраля.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Чем поможет ИИ от Сбера?

Попробуйте новую функцию «ГигаЧат» — общаться голосом

Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей

Спросить голосом

Как приготовить говядину в вине по-бургундски                         

Посмотреть рецепт

Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом

Сохранить идеи

Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились

Получить совет

О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей

Забрать чек-лист

Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину

Подобрать пары

Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть

Запомнить

Какие есть правила классической сервировки стола

Узнать секреты

Какие игры можно предложить для взрослой компании дома

Найти ответ

Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили

Получить лайфхак

Реклама, ПАО «Сбербанк», 18+

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей КХЛ Матч звезд КХЛ

Форум 2025-26.
Главное

Безопасность

Деньги

Будущее
Подробнее

18+

Материалы по теме
КХЛ назвала первого участника Матча звезд
Спорт
В «Кинопоиске» сообщили о трехкратном росте интереса к КХЛ за 2,5 года
Спорт
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 3 декабря
EUR ЦБ: 89,85 (-0,49) Инвестиции, 14:19 Курс доллара на 3 декабря
USD ЦБ: 77,46 (-0,24) Инвестиции, 14:19
Politico раскрыло план ЕК по кредиту Киеву на €165 млрд из активов России Политика, 14:40
Технологии в деле: как цифровые решения усиливают крупный бизнес РБК х МТС Бизнес, 14:39
Костин на фоне спора банков с маркетплейсами рассказал анекдот про нищего Финансы, 14:33
ВТБ запустит в Китае для российских туристов сервис оплаты по QR-коду Финансы, 14:30
Крымская классика: гедонистический маршрут по полуострову РБК и ВТБ, 14:28
Вик Уайлд назвал реалистичной целью для себя выступление на Играх-2030 Спорт, 14:28
Совладелец «Дела» объяснил отказ от сделки с «Трансмашем» и «Росатомом» Бизнес, 14:26
Курс Мини-MBA: рост для лидеров
Старт потока 8 декабря
Присоединиться
Песков отказался считать слова Рубио «вбросом» Политика, 14:14
Как добавить золото в свой портфель: инструкция для инвесторов #всенабиржу!, 14:10
Санта-Клаус, ФРС США и Vanguard. Что еще поможет курсу биткоина в декабре Крипто, 14:07
Сбой на Кольцевой линии метро в Москве объяснили человеком на путях Общество, 14:06
Politico предрекло крупнейший кризис для фон дер Ляйен с 1999 года Политика, 14:02
Тайвань разрешит выпуск стейблкоинов. Что думают власти Китая Крипто, 14:01
В Рязани пройдет «ТЕХНОНИКОЛЬ. Гонка чемпионов» РБК Компании, 14:00