Болельщики выбрали участников Матча звезд КХЛ

Болельщики выбрали Радулова, Ливо и Ткачева для участия в Матче звезд КХЛ

С помощью голосования были выбраны по четыре игрока в стартовые составы команд. Среди них есть Александр Радулов, Джош Ливо и Владимир Ткачев

Александр Радулов (Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press)

Завершилось голосование болельщиков по выбору четверых игроков в стартовые составы команд на Матч звезд КХЛ. Об этом сообщается на сайте лиги.

Болельщики выбрали:

команда KHL Urals Stars:

вратарь — Владимир Галкин («Автомобилист»);

защитник — Алексей Василевский («Салават Юлаев»);

нападающие — Джошуа Ливо («Трактор»), Владимир Ткачев («Металлург»).

KHL RUS Stars:

вратарь — Филипп Долганов («Нефтехимик»);

защитник — Дамир Шарипзянов («Авангард»);

нападающие — Александр Радулов («Локомотив»), Данил Аймурзин («Северсталь»).

KHL U23 Stars:

вратарь — Дмитрий Гамзин (ЦСКА);

защитник — Антон Силаев («Торпедо»);

нападающие — Егор Сурин («Локомотив»), Матвей Короткий (СКА).

KHL World Stars:

вратарь — Зак Фукале («Динамо», Минск);

защитник — Митчелл Миллер («Ак Барс»);

нападающие — Сэм Энэс («Динамо», Минск), Максим Комтуа («Динамо», Москва).

Ранее для участия в Матче звезд КХЛ был также выбран нападающий минского «Динамо» Виталий Пинчук. Он сыграет за KHL World Stars.

3 декабря стартует голосование представителей СМИ, а затем свой выбор сделает лига.

Матч звезд пройдет в Екатеринбурге 7–8 февраля.