Реклама
Спорт⁠,
0

Леброн Джеймс впервые за 18 лет набрал меньше 10 очков в матче НБА

Форвард «Лейкерс» прервал свою рекордную серию из 1297 матчей. В предыдущий раз он набирал меньше 10 очков в январе 2007 года
Леброн Джеймс
Леброн Джеймс (Фото: Andrew Lahodynskyj / Getty Images)

Четырехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс набрал менее 10 очков за матч впервые с 2007 года.

«Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Торонто Рэпторс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА со счетом 123:120. На счету 40-летнего Джеймса восемь очков (реализовал четыре из 17 бросков), шесть подборов и 11 передач.

Примечательно, что в самой концовке встречи Джеймс вместо броска отдал передачу открытому Руи Хатимуре, который совершил победный трехочковый бросок.

Рекордная серия в истории НБА Джеймса с 10+ набранными за матч очками длилась 1297 игр. Второе место по этому показателю занимают Майкл Джордан и Карим Абдул-Джаббар (по 787 матчей).

В предыдущий раз Джеймс набирал менее 10 очков в январе 2007 года (8), ему тогда было 22 года.

Джеймс, который выступает за «Лейкерс» с 2018 года, считается одним из лучших баскетболистов в истории. Он четырехкратный чемпион НБА (два раза в составе «Майами», по одному — с «Кливлендом» и «Лейкерс»), четырехкратный самый ценный игрок финала НБА, а также четырехкратный самый ценный игрок НБА. На счету баскетболиста три олимпийских золота в составе сборной США (2008, 2012, 2024).

Он проводит свой 23-й сезон в НБА, что также считается рекордом лиги.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».

Иван Витченко
Баскетбол НБА Лос-Анджелес Лейкерс Леброн Джеймс
