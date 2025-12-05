Леброн Джеймс впервые за 18 лет набрал меньше 10 очков в матче НБА
Четырехкратный чемпион НБА Леброн Джеймс набрал менее 10 очков за матч впервые с 2007 года.
«Лос-Анджелес Лейкерс» победил «Торонто Рэпторс» в домашнем матче регулярного чемпионата НБА со счетом 123:120. На счету 40-летнего Джеймса восемь очков (реализовал четыре из 17 бросков), шесть подборов и 11 передач.
Примечательно, что в самой концовке встречи Джеймс вместо броска отдал передачу открытому Руи Хатимуре, который совершил победный трехочковый бросок.
Рекордная серия в истории НБА Джеймса с 10+ набранными за матч очками длилась 1297 игр. Второе место по этому показателю занимают Майкл Джордан и Карим Абдул-Джаббар (по 787 матчей).
В предыдущий раз Джеймс набирал менее 10 очков в январе 2007 года (8), ему тогда было 22 года.
Джеймс, который выступает за «Лейкерс» с 2018 года, считается одним из лучших баскетболистов в истории. Он четырехкратный чемпион НБА (два раза в составе «Майами», по одному — с «Кливлендом» и «Лейкерс»), четырехкратный самый ценный игрок финала НБА, а также четырехкратный самый ценный игрок НБА. На счету баскетболиста три олимпийских золота в составе сборной США (2008, 2012, 2024).
Он проводит свой 23-й сезон в НБА, что также считается рекордом лиги.
Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».
Какое вино подать к ужину, если не знаешь предпочтения гостей
Как приготовить говядину в вине по-бургундски
Чем занять детей, пока взрослые общаются за столом
Как легко завести разговор в компании, где все только что познакомились
О чём надо позаботиться, если собираешься позвать много гостей
Из каких сыров и ветчин собрать тарелку закусок к вину
Что делать, если пролил красное вино на белую скатерть
Какие есть правила классической сервировки стола
Какие игры можно предложить для взрослой компании дома
Как легко запомнить имена людей, которых тебе представили