Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Акрон Сочи 1 2,02 x 3,55 2 3,6 Футбол Китай. Суперлига Тяньцзинь Цзиньмэнь Тайгер Шанхай Шэньхуа 1 6,4 x 4,7 2 1,45 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Оренбург Балтика 1 3,35 x 3,3 2 2,2 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Спартак ЦСКА 1 2,15 x 3,55 2 3,25 Футбол Россия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Рубин Ахмат 1 2,5 x 3,3 2 2,85 Футбол Англия. Премьер-Лига. Сезон 25/26 Ньюкасл Манчестер Сити 1 3,5 x 3,8 2 1,97 Футбол Испания. Примера дивизион. Сезон 25/26 Барселона Атлетик Бильбао 1 1,45 x 4,9 2 6,5 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полутяжелый вес Дэвид Бенавидес Энтони Ярд 1 1,09 x 26 2 8 Единоборства ММА. UFC Fight Night 265. Доха. Главный бой вечера. Легкий вес. 5 раундов Арман Царукян Дэн Хукер 1 1,13 x 68 2 6,4 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Легчайший вес. 5 раундов Мераб Двалишвили Петр Ян 1 1,27 x 64 2 3,95 Единоборства MMA. UFC 323. Лас-Вегас. Титульный бой. Наилегчайший вес. 5 раундов Алешандре Пантожа Джошуа Ван 1 1,35 x 61 2 3,33 Бокс Титульные бои. 12 раундов. Полусредний вес Брайан Норман-мл. Девин Хэйни 1 1,85 x 12 2 2,19
Леброн Джеймс установил рекорд по числу сезонов в НБА

Американский баскетболист Леброн Джеймс провел первый матч в своем рекордном 23-м сезоне в карьере в НБА
Леброн Джеймс
Леброн Джеймс (Фото: Global Look Press)

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс установил рекорд по количеству сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Джеймс вышел в стартовой пятерке «Лейкерс» на домашний матч регулярного чемпионата НБА против «Юты». Текущий сезон стал для него 23-м в карьере. По этому показателю Джеймс обошел Винса Картера (22), который завершил выступления в 2020 году.

Четырехкратный чемпион НБА пропустил старт сезона из-за ишиаса с правой стороны тела.

Ишиас — это неврологический синдром, характеризующийся воспалением или сдавливанием седалищного нерва, который вызывает сильную боль, иррадиирущую от нижней части спины или ягодицы по задней поверхности ноги, часто до стопы.

В прошлом сезоне Леброн сыграл за «Лос-Анджелес Лейкерс» вместе с сыном, 20-летним Бронни. Они стали первым дуэтом отца и сына в истории НБА.

40-летний Леброн Джеймс, который выступает за «Лейкерс» с 2018 года, считается одним из лучших баскетболистов в истории. Он четырехкратный чемпион НБА (два раза в составе «Майами», по одному — с «Кливлендом» и «Лейкерс»), четырехкратный самый ценный игрок финала НБА, а также четырехкратный самый ценный игрок НБА. На счету баскетболиста три олимпийских золота в составе сборной США (2008, 2012, 2024).

