Леброн Джеймс установил рекорд по числу сезонов в НБА

Американский баскетболист Леброн Джеймс провел первый матч в своем рекордном 23-м сезоне в карьере в НБА

Леброн Джеймс (Фото: Global Look Press)

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс установил рекорд по количеству сезонов в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

Джеймс вышел в стартовой пятерке «Лейкерс» на домашний матч регулярного чемпионата НБА против «Юты». Текущий сезон стал для него 23-м в карьере. По этому показателю Джеймс обошел Винса Картера (22), который завершил выступления в 2020 году.

Четырехкратный чемпион НБА пропустил старт сезона из-за ишиаса с правой стороны тела.

Ишиас — это неврологический синдром, характеризующийся воспалением или сдавливанием седалищного нерва, который вызывает сильную боль, иррадиирущую от нижней части спины или ягодицы по задней поверхности ноги, часто до стопы.

В прошлом сезоне Леброн сыграл за «Лос-Анджелес Лейкерс» вместе с сыном, 20-летним Бронни. Они стали первым дуэтом отца и сына в истории НБА.

40-летний Леброн Джеймс, который выступает за «Лейкерс» с 2018 года, считается одним из лучших баскетболистов в истории. Он четырехкратный чемпион НБА (два раза в составе «Майами», по одному — с «Кливлендом» и «Лейкерс»), четырехкратный самый ценный игрок финала НБА, а также четырехкратный самый ценный игрок НБА. На счету баскетболиста три олимпийских золота в составе сборной США (2008, 2012, 2024).