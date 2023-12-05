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Спорт ,  
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Тюкавин стал лучшим молодым футболистом РПЛ 2023 года

Форвард «Динамо» Константин Тюкавин стал победителем премии «Первая пятерка — 2023», которая вручается лучшему молодому игроку чемпионата России

Нападающий московского «Динамо» Константин Тюкавин признан лучшим молодым игроком Российской премьер-лиги (РПЛ) 2023 года, об этом сообщила пресс-служба Детской футбольной лиги (ДФЛ).

В список номинантов были включены российские игроки не старше 21 года, которые отыграли не менее трети матчей команды в РПЛ в этом году.

В результате опроса Тюкавин набрал 416 баллов и стал победителем премии «Первая пятерка». Следом расположились полузащитник «Краснодара» Никита Кривцов (223 балла) и игрок «Локомотива» Артем Карпукас (195).

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Спорт
Фото:Телеграм-канал ФК "Динамо" (Москва)

Всего в составе «Динамо» Тюкавин провел 113 матчей, в которых забил 32 гола. В нынешнем сезоне у него 22 матча, из которых 18 в чемпионате России. На его счету восемь голов и пять результативных передач, форвард является лучшим бомбардиром клуба. В составе сборной России Тюкавин провел три матча.

Премия была учреждена в 2002 году, ее обладателями в разные годы становились Александр Кержаков, Игорь Акинфеев, Алан Дзагоев, Александр Кокорин, Александр Головин и Федор Чалов.

В прошлом году награду получил Сергей Пиняев.

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Теги
Футбол ФК «Динамо»

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Подробнее

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