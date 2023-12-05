Российского голкипера Василевского признали второй звездой дня в НХЛ

Российского голкипера признали второй звездой дня в НХЛ

Российский голкипер в матче против «Даллас Старз» отразил 25 бросков и не пропустил ни одной шайбы

Андрей Василевский (Фото: Zuma / ТАСС)

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский признан второй звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на ее сайте.

В домашнем матче против «Даллас Старз» (4:0) Василевский отразил все 25 бросков по воротам. Россиянин провел пятый матч в сезоне. Эта встреча стала первой в нынешнем сезоне без пропущенных шайб. Теперь на счету россиянина 33 сухих матча в НХЛ.

Василевский в конце сентября перенес операцию на спине. Российскому вратарю понадобилось хирургическое вмешательство из-за грыжи межпозвонкового диска — микродискэктомия. Россиянин пропустил первые 20 матчей «Тампы» в сезоне.

Первой звездой дня стал канадский голкипер «Виннипег Джетс» Лоран Броссуа, который отразил 42 из 43 бросков в домашней игре против «Каролина Харрикейнз» (2:1). Третьей звездой признали голкипера «Аризона Койотис» Коннора Ингрэма, совершившего 26 спасений в домашнем матче против «Вашингтон Кэпиталз» (6:0).