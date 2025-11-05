 Перейти к основному контенту
Клуб Слуцкого потерпел второе поражение в азиатской Лиге чемпионов

«Шанхай» Слуцкого проиграл малазийскому «Джохору» в азиатской Лише чемпионов
«Шанхай Шэньхуа» уступил в гостях малазийскому «Джохору» со счетом 1:3
Леонид Слуцкий
Леонид Слуцкий (Фото: ФК «Шанхай Шэньхуа»)

«Шанхай Шэньхуа», который возглавляет российский тренер Леонид Слуцкий, проиграл в гостях малазийскому клубу «Джохор Дарул Тазим» со счетом 1:3 в матче четвертого тура группового этапа азиатской Лиги чемпионов в зоне «Восток».

В составе победителей голы забили Хонатан Сильва (48-я и 87-я минуты) и Оскар Аррибас (63). У проигравших отличился Сауло Минейро (71).

В активе «Шанхай Шэньхуа» четыре очка (победа, ничья и два поражения), команда занимает 10-е место в турнирной таблице и пока не проходит в плей-офф. «Джохор» с семью очками поднялся на вторую строчку.

В следующем туре «Шанхай Шэньхуа» 26 ноября примет японский «Виссел Кобе».

В прошлом сезоне «Шанхай Шэньхуа» дошел в Лиге чемпионов до 1/8 финала, где уступил японскому «Кавасаки Фронтале».

