В ЦСКА фразой про «убийство игры» оценили назначенный пенальти в Кубке

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что VAR внедряли в футбол, чтобы помочь судьям исправлять явные ошибки, а «не игру убивать этими выискиваниями»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо раскритиковал судейство в первом матче 1/4 финала «Фонбет» — Кубка России в «пути РПЛ» против махачкалинского «Динамо».

ЦСКА уступил со счетом 0:1. Единственный гол в компенсированное к первому тайму время с пенальти забил Ражаб Магомедов.

Главный судья Иван Сараев назначил 11-метровый после изучения видеоповтора, решив, что Энрике Кармо сфолил на Гамиде Агаларове в штрафной ЦСКА. «По-моему, VAR внедряли в футбол, чтобы помочь судьям исправлять явные ошибки, а не игру убивать этими выискиваниями. Пять повторов не дали ответ на вопрос, был ли фол и если был, то с чьей стороны», — написал Брейдо в своем телеграм-канале.

Брейдо отметил, что судья стоял рядом и изначально оценил эпизод как игровой. «Девальвация судейства в поле и убийство игры таким использованием VAR. Точно таковыми являются актуальные рекомендации?» — заключил он.