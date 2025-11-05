 Перейти к основному контенту
Реклама
Спорт⁠,
0

В ЦСКА фразой про «убийство игры» оценили назначенный пенальти в Кубке

Брейдо о пенальти в ворота ЦСКА: «Девальвация судейства в поле и убийство игры»
Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо заявил, что VAR внедряли в футбол, чтобы помочь судьям исправлять явные ошибки, а «не игру убивать этими выискиваниями»

Директор по коммуникациям ЦСКА Кирилл Брейдо раскритиковал судейство в первом матче 1/4 финала «Фонбет» — Кубка России в «пути РПЛ» против махачкалинского «Динамо».

ЦСКА уступил со счетом 0:1. Единственный гол в компенсированное к первому тайму время с пенальти забил Ражаб Магомедов.

Главный судья Иван Сараев назначил 11-метровый после изучения видеоповтора, решив, что Энрике Кармо сфолил на Гамиде Агаларове в штрафной ЦСКА. «По-моему, VAR внедряли в футбол, чтобы помочь судьям исправлять явные ошибки, а не игру убивать этими выискиваниями. Пять повторов не дали ответ на вопрос, был ли фол и если был, то с чьей стороны», — написал Брейдо в своем телеграм-канале.

Брейдо отметил, что судья стоял рядом и изначально оценил эпизод как игровой. «Девальвация судейства в поле и убийство игры таким использованием VAR. Точно таковыми являются актуальные рекомендации?» — заключил он.

Больше новостей в телеграм-канале «РБК Спорт».



ЕК заявила об ожидании переговоров о членстве Украины в ЕС до конца года

Германия планирует увеличить помощь Украине на €3 млрд в 2026 году

Bloomberg: лидеры ЕС пропустят саммит со странами Латинской Америки из-за Трампа

Песков: Россия перестала передавать США карты с линией фронта на Украине

Зеленский отверг идею испытательного срока при вступлении Украины в ЕС

Умер телеведущий Юрий Николаев
Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Футбол ФК ЦСКА Кубок России по футболу ФК Динамо Махачкала VAR
