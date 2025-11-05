ЦСКА отказался от канадского голкипера из НХЛ после 14 матчей
Канадский вратарь ЦСКА Спенсер Мартин помещен в список отказов КХЛ. Об этом сообщается на сайте московского клуба.
В течение 48 часов любой клуб КХЛ может предложить игроку продолжить карьеру в его системе.
30-летний Мартин перешел в ЦСКА в июле, подписав двухлетний контракт. В сезоне 2025/26 он провел 14 матчей, в которых одержал пять побед, дважды сыграв «на ноль» и отразив 90,5% бросков.
На счету канадского вратаря 66 матчей в НХЛ за «Колорадо Эвеланш», «Ванкувер Кэнакс», «Коламбус Блю Джекетc» и «Каролина Харрикейнз». В составе юниорской сборной Канады Мартин выигрывал золото чемпионата мира 2013 года.
ЦСКА в нынешнем сезоне «Фонбет» — КХЛ занимает восьмое место в Западной конференции, набрав 22 очка в 22 матчах.
