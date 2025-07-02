ЦСКА подписал контракт с голкипером из НХЛ

Канадец Спенсер Мартин, на счету которого 66 матчей в НХЛ за «Колорадо», «Ванкувер», «Коламбус» и «Каролину», перешел в российский клуб

Спенсер Мартин (Фото: Jason Mowry / Getty Images)

Канадский вратарь Спенсер Мартин перешел в ЦСКА. Об этом сообщается на сайте московского клуба КХЛ.

30-летний хоккеист подписал контракт на два года.

На счету канадского вратаря 66 матчей в НХЛ за «Колорадо Эвеланш», «Ванкувер Кэнакс», «Коламбус Блю Джекест» и «Каролина Харрикейнз».

В сезоне 2024/25 он провел девять матчей за «Каролину» и еще 30 игр (20 побед) за фарм-клуб «Харрикейнз» в АХЛ.

В составе юниорской сборной Канады Мартин выигрывал золото чемпионата мира 2013 года.

ЦСКА в прошедшем сезоне в регулярном чемпионате «Фонбет» — КХЛ занял пятое место в Западной конференции, а в первом раунде плей-офф уступил минскому «Динамо».