ЦСКА подписал контракт с голкипером из НХЛ
Канадский вратарь Спенсер Мартин перешел в ЦСКА. Об этом сообщается на сайте московского клуба КХЛ.
30-летний хоккеист подписал контракт на два года.
На счету канадского вратаря 66 матчей в НХЛ за «Колорадо Эвеланш», «Ванкувер Кэнакс», «Коламбус Блю Джекест» и «Каролина Харрикейнз».
В сезоне 2024/25 он провел девять матчей за «Каролину» и еще 30 игр (20 побед) за фарм-клуб «Харрикейнз» в АХЛ.
В составе юниорской сборной Канады Мартин выигрывал золото чемпионата мира 2013 года.
ЦСКА в прошедшем сезоне в регулярном чемпионате «Фонбет» — КХЛ занял пятое место в Западной конференции, а в первом раунде плей-офф уступил минскому «Динамо».
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