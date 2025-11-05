Вторая ракетка России проиграла Рыбакиной на Итоговом турнире WTA

Екатерина Александрова, заменившая снявшуюся американку Мэдисон Киз, проиграла представительнице Казахстана в двух сетах

Екатерина Александрова (Фото: Matthew Stockman / Getty Images for WTA)

Представительница Казахстана, шестая ракетка мира Елена Рыбакина выиграла третий матч на групповом этапе Итогового турнира WTA, который проходит в Эр-Рияде.

Рыбакина обыграла россиянку Екатерину Александрову со счетом 6:4, 6:4.

Александрова, которая занимает 10-е место в рейтинге WTA (вторая из россиянок), сыграла на Итоговом турнире, заменив снявшуюся после двух поражений в группе американку Мэдисон Киз.

Рыбакина заняла первое место в группе Серены Уильямс, выиграв все три поединка. Вторую путевку в полуфинал позднее разыграют полька Ига Свёнтек и американка Аманда Анисимова.

В группе Штеффи Граф шансы на полуфинал еще остаются у Арины Соболенко (Белоруссия), Кори Гауфф (США) и Джессики Пегулы (США).

Итоговый турнир WTA, куда квалифицировались восемь лучших теннисисток сезона, продлится до 8 ноября. Призовой фонд соревнований составляет более $15 млн.