Россиянка сыграет на Итоговом турнире WTA из-за снятия американки

Александрова сыграет на Итоговом турнире WTA из-за снятия американки Киз
Мэдисон Киз не сможет принять участие в заключительном матче группового этапа. Ее заменит Екатерина Александрова, которая встретится с Еленой Рыбакиной из Казахстана. Шансов на выход в полуфинал у россиянки нет
Екатерина Александрова
Екатерина Александрова (Фото: Koji Watanabe / Getty Images)

Американская теннисистка Мэдисон Киз снялась с заключительного матча на групповом этапе Итогового турнира WTA, который проходит в Эр-Рияде.

Киз, которая уже потеряла шансы на выход в полуфинал, должна была сыграть против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной. Американку заменит запасная — россиянка Екатерина Александрова, десятая ракетка мира.

Встреча состоится позднее 5 ноября.

Поединок Александровой и Рыбакиной не повлияет на турнирные расклады. Представительница Казахстана после двух побед уже обеспечила себе место в полуфинале. Вторую путевку в группе Серены Уильямс разыграют полька Ига Свёнтек и американка Аманда Анисимова.

Александрова за свое участие в турнире получит $210 тыс., а если выиграет у Рыбакиной ей достанутся 200 рейтинговых очков и $355 тыс.

Итоговый турнир WTA, куда квалифицировались восемь лучших теннисисток сезона, продлится до 8 ноября. Призовой фонд соревнований составляет более $15 млн.

Теги
Иван Витченко
теннис WTA Екатерина Александрова Елена Рыбакина Мэдисон Киз
