Россиянка сыграет на Итоговом турнире WTA из-за снятия американки
Американская теннисистка Мэдисон Киз снялась с заключительного матча на групповом этапе Итогового турнира WTA, который проходит в Эр-Рияде.
Киз, которая уже потеряла шансы на выход в полуфинал, должна была сыграть против представительницы Казахстана Елены Рыбакиной. Американку заменит запасная — россиянка Екатерина Александрова, десятая ракетка мира.
Встреча состоится позднее 5 ноября.
Поединок Александровой и Рыбакиной не повлияет на турнирные расклады. Представительница Казахстана после двух побед уже обеспечила себе место в полуфинале. Вторую путевку в группе Серены Уильямс разыграют полька Ига Свёнтек и американка Аманда Анисимова.
Александрова за свое участие в турнире получит $210 тыс., а если выиграет у Рыбакиной ей достанутся 200 рейтинговых очков и $355 тыс.
Итоговый турнир WTA, куда квалифицировались восемь лучших теннисисток сезона, продлится до 8 ноября. Призовой фонд соревнований составляет более $15 млн.
