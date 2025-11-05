В ЦСКА рассказали о состоянии избитого в ночном клубе юного баскетболиста
Баскетболист «ЦСКА-Юниор» Владимир Ершов находится в медикаментозном сне после избиения в ночном клубе. Об этом «РИА Новости» рассказал спортивный директор молодежного проекта БК ЦСКА Евгений Чернявский.
Накануне ЦСКА сообщил, что 18-летний Ершов находится в ЦРБ города Раменское в тяжелом состоянии.
«Сейчас он переведен из Раменской ЦРБ в Москву. Находится в реанимации. Вчерашнее состояние было стабильно тяжелое, сегодня — в средней (степени) тяжести, динамика положительная», — сказал Чернявский.
По словам Чернявского, сознание у Ершова ясное, он все понимает и осознает, где находится. «Единственное, пока держат его в медикаментозном сне и наблюдают за ним», — добавил он.
Инцидент произошел в одном из ночных клубов города Раменское. «Отец игрока написал заявление в правоохранительные органы, Следственный комитет, прокуратуру и линейный отдел полиции. Соответственно, сейчас идут следственные действия, поэтому комментировать сложно», — сообщил Чернявский.
В мае 2023 года другой баскетболист — Алексей Швед, который тогда играл за ЦСКА, подвергся нападению, когда выходил из ресторана на Большой Никитской улице в центре Москвы, и провел больше недели в больнице с черепно-мозговой травмой.
