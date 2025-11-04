Юный баскетболист ЦСКА попал в больницу после избиения в ночном клубе
Баскетболист клуба «ЦСКА-Юниор» Владимир Ершов получил черепно-мозговую травму в результате избиения в ночном клубе. Об этом сообщается на сайте «армейцев».
В ЦСКА отметили, что 18-летний спортсмен находится в ЦРБ города Раменское в тяжелом состоянии.
«Представители клуба находятся на связи с родителями игрока и врачами. Надеемся на силы организма Владимира, профессионализм медиков и объективное расследование правоохранительными органами инцидента», — говорится в сообщении.
В мае 2023 года другой баскетболист — Алексей Швед, который тогда играл за ЦСКА, подвергся нападению, когда выходил из ресторана на Большой Никитской улице в центре Москвы, и провел больше недели в больнице с черепно-мозговой травмой.
