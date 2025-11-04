Баскетболист «ЦСКА-Юниор» Ершов попал в больнице после избиения в ночном клубе

Юный баскетболист ЦСКА попал в больницу после избиения в ночном клубе

18-летний Владимир Ершов находится в тяжелом состоянии с черепно-мозговой травмой

Владимир Ершов (Фото: cskabasket.ru)

Баскетболист клуба «ЦСКА-Юниор» Владимир Ершов получил черепно-мозговую травму в результате избиения в ночном клубе. Об этом сообщается на сайте «армейцев».

В ЦСКА отметили, что 18-летний спортсмен находится в ЦРБ города Раменское в тяжелом состоянии.

«Представители клуба находятся на связи с родителями игрока и врачами. Надеемся на силы организма Владимира, профессионализм медиков и объективное расследование правоохранительными органами инцидента», — говорится в сообщении.

В мае 2023 года другой баскетболист — Алексей Швед, который тогда играл за ЦСКА, подвергся нападению, когда выходил из ресторана на Большой Никитской улице в центре Москвы, и провел больше недели в больнице с черепно-мозговой травмой.