В НХЛ судьи засчитали гол в овертайме в сдвинутые ворота
Матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Миннесота Уайлд» и «Нэшвилл Предаторз» завершился неожиданной концовкой в овертайме — судьи засчитали гол в сдвинутые ворота.
Голкипер «Предаторз» Юстус Аннунен растянулся в шпагате и сдвинул ворота за мгновения до броска форварда «Миннесоты» Маркуса Юханссона. При этом первым броском швед попал в боковую сетку ворот, а затем просто бросил шайбу туда, где должны были находиться ворота.
Арбитры в итоге засчитали гол и подтвердили его после видеопросмотра. «Миннесота» победила со счетом 3:2.
Голевой передачей на Юханссона отметился российский форвард Кирилл Капризов, на счету которого также первая шайба «Уайлд». Всего в активе 28-летнего россиянина 18 (8+10) очков в 14 матчах сезона.
