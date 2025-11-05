 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

В НХЛ судьи засчитали гол в овертайме в сдвинутые ворота

В НХЛ судьи засчитали гол «Миннесоты» «Нэшвиллу» в овертайме в сдвинутые ворота
Маркус Юханссон принес «Миннесоте» победу над «Нэшвиллом»
Фото: Ellen Schmidt / Getty Images
Фото: Ellen Schmidt / Getty Images

Матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Миннесота Уайлд» и «Нэшвилл Предаторз» завершился неожиданной концовкой в овертайме — судьи засчитали гол в сдвинутые ворота.

Голкипер «Предаторз» Юстус Аннунен растянулся в шпагате и сдвинул ворота за мгновения до броска форварда «Миннесоты» Маркуса Юханссона. При этом первым броском швед попал в боковую сетку ворот, а затем просто бросил шайбу туда, где должны были находиться ворота.

Арбитры в итоге засчитали гол и подтвердили его после видеопросмотра. «Миннесота» победила со счетом 3:2.

Голевой передачей на Юханссона отметился российский форвард Кирилл Капризов, на счету которого также первая шайба «Уайлд». Всего в активе 28-летнего россиянина 18 (8+10) очков в 14 матчах сезона.

Авторы
Теги
Иван Витченко Иван Витченко
Хоккей НХЛ Миннесота Уайлд Нэшвилл Предаторз
