Капризов забросил восьмую шайбу в сезоне НХЛ

Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой и голевой передачей в матче против «Нэшвилл Предаторз»

Кирилл Капризов (Фото: Getty Images)

Команда «Миннесота Уайлд» обыграла «Нэшвилл Предаторз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча в овертайме завершилась со счетом 3:2.

В составе «Уайлд» заброшенными шайбами отметились Кирилл Капризов (11-я минута), Зеев Буйум (37) и Маркус Юханссон (64). У «Нэшвилла» отличились Мэтью Вуд (26) и Стивен Стэмкос (60).

Капризов помимо заброшенной шайбы отметился голевой передачей в эпизоде с третьим голом «Уайлд». Всего на счету россиянина восемь шайб и десять передач в 14 играх нового сезона.

Кроме того, российский нападающий Владимир Тарасенко ассистировал Капризову. Теперь на счету форварда девять очков (два гола + семь результативных пасов) в 14 матчах.

«Миннесота» набрала 13 очков в 14 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Нэшвилл», на счету которого 14 очков после 15 игр, занимает пятое место в том же дивизионе.