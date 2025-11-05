 Перейти к основному контенту
Спорт⁠,
0

Капризов забросил восьмую шайбу в сезоне НХЛ

Нападающий «Миннесоты» Капризов забросил восьмую шайбу в сезоне НХЛ
Российский форвард «Миннесоты» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой и голевой передачей в матче против «Нэшвилл Предаторз»
Кирилл Капризов
Кирилл Капризов (Фото: Getty Images)

Команда «Миннесота Уайлд» обыграла «Нэшвилл Предаторз» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча в овертайме завершилась со счетом 3:2.

В составе «Уайлд» заброшенными шайбами отметились Кирилл Капризов (11-я минута), Зеев Буйум (37) и Маркус Юханссон (64). У «Нэшвилла» отличились Мэтью Вуд (26) и Стивен Стэмкос (60).

Капризов в матче с клубом Малкина забросил седьмую шайбу в сезоне НХЛ
Спорт
Кирилл Капризов

Капризов помимо заброшенной шайбы отметился голевой передачей в эпизоде с третьим голом «Уайлд». Всего на счету россиянина восемь шайб и десять передач в 14 играх нового сезона.

Кроме того, российский нападающий Владимир Тарасенко ассистировал Капризову. Теперь на счету форварда девять очков (два гола + семь результативных пасов) в 14 матчах.

«Миннесота» набрала 13 очков в 14 матчах и занимает седьмое место в турнирной таблице Центрального дивизиона. «Нэшвилл», на счету которого 14 очков после 15 игр, занимает пятое место в том же дивизионе.

Авторы
Теги
Альвина Цаканян
Хоккей НХЛ россияне в НХЛ Миннесота Уайлд Нэшвилл Предаторз Кирилл Капризов
