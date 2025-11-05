Мэром Нью-Йорка впервые станет фанат футбола. Что известно о Мамдани

Зохран Мамдани победил на выборах мэра Нью-Йорка. Он является ярым футбольным болельщиком. Что нужно знать о связи нового мэра Нью-Йорка со спортом — в материале «РБК Спорт»

Зохран Мамдани (Фото: Global Look Press)

Зохран Мамдани одержал победу на выборах мэра Нью-Йорка. С победой его поздравил соперник, экс-губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.

34-летний Мамдани является ярым болельщиком «Арсенала». Он неоднократно высказывал поддержку лондонскому клубу, а также шутил над другими клубами Английской премьер-лиги (АПЛ).

Новый мэр Нью-Йорка — политик с индийскими корнями, но родом из Уганды. Он станет первым мэром-мусульманином в истории города и принесет присягу в январе 2026 года.

Как Мамдани связан со спортом

Болельщик «Арсенала»

Мамдани признавался, что является болельщиком лондонского «Арсенала» с начала 2000-х годов.

«Именно мой дядя познакомил меня с командой [«Арсеналом»]. Я родился в Кампале, Уганда, в Восточной Африке, и семья моего отца из Восточной Африки. «Арсенал» был одной из первых команд, у которых было несколько африканских игроков: Лорен, Коло Туре, Нванкво Кану, Эммануэль Эбу, Алекс Сонг. С годами [тогдашний тренер] Арсен Венгер действительно изменил то, как выглядит английский футбол. Как угандийский ребенок, смотрящий на эту команду, я так гордился».

«Я действительно застал хорошие, «непобедимые» годы, — годы успеха клуба. После этого я рос в годы, когда была бесконечная надежда и очень мало результатов. Теперь мы находимся на том уровне, где действительно боремся за титулы».

Он отметил, что сейчас у него нет времени, как раньше, смотреть матчи «Арсенала» полностью, но он следит за ходом игр, а также слушает клубный подкаст.

«Когда у меня появляется несколько минут, я слушаю подкаст об «Арсенале» (подкаст Arseblog Arsecast. — РБК). Я большой поклонник «Арсенала», и это невероятный подкаст, который в последние годы уносит вас в глубины фан-культуры», — рассказывал он в апреле 2025 года.

Петиция о билетах на ЧМ

В сентябре Мамдани запустил свою петицию «Игра над жадностью», требуя, чтобы ФИФА прекратила динамическое ценообразование билетов на чемпионат мира по футболу 2026 года, который состоится в США, Канаде и Мексике.

Стоимость билетов на матчи группового этапа в США (за исключением игр сборной США) варьируется от $60 до $805. На матч-открытие в Лос-Анджелесе билет можно приобрести от $560 до $2735.

«Как футбольный болельщик с детства, я вырос с воспоминаниями о чемпионатах мира. Я ездил в 2010 году в ЮАР. Я знаю, что представляет собой этот турнир, самый популярный в мире, и также то, чем он мог бы быть, — праздником в честь игры мирового масштаба.

Однако политика ФИФА рискует отпугнуть ценой именно тех людей, которые делают эту игру особенной. Наша борьба за то, чтобы сделать самый дорогой город Америки доступным, не ограничивается только вопросами жилья, ухода за детьми и общественного транспорта. Она также распространяется на те моменты, которые приносят ньюйоркцам такую радость, — а это и ЧМ-2026», — отметил он.

По словам Мамдани, необходимо сделать чемпионат мира турниром для тех, кто «уже считает этот город своим домом». «Мы требуем прекратить динамическое ценообразование для чемпионата мира. Я поговорил с несколькими ньюйоркцами, которые пытались купить билеты, и проблема была не только в том, насколько билеты дорогие, но и в полном бардаке в этой системе».

Мамдани заявил, что ФИФА явно пытается преследовать свою изначальную цель — максимизировать доходы.

«Но я не думаю, что стабильное будущее футбола может быть построено на лишении рабочего класса возможности вживую смотреть матчи. Чем больше вы копаетесь в том, куда уходят эти доходы, тем более слабыми кажутся аргументы, которые выдвигает ФИФА», — сказал Мамдани.

Шутки о других английских клубах

Мамдани неоднократно подшучивал над клубами чемпионата Англии на своей странице в Х. Например, после поражения «Тоттенхэма» от «Манчестер Юнайтед» (2:3) в 29-м туре чемпионата Англии он написал: «Болельщики «Тоттенхэма» собираются составить турнирную таблицу премьер-лиги на основе XG».

После победы «Манчестер Юнайтед» над «Ливерпулем» 19 октября 2025 года Мамдани в шутку сказал: «Да благословит тебя Бог, Рубен Аморим!» (Рубен Аморим — главный тренер «Манчестер Юнайтед». — РБК.) «Четыре поражения подряд для Ливерпуля. Прекрасно», — отметил он.